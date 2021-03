EM-gull på 3000 meter til Jakob Ingebrigtsen: – Man føler seg uslåelig

Jakob Ingebrigtsen (20) var regjerende mester og forsvarte gullet på 3000 meter under innendørs-EM. Han reiser hjem med to gull.

GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen var suveren i finalen på 3000 meter. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Ni av de 12 utøverne på start hadde bedre personlig rekord på 3000 meter innendørs enn Jakob Ingebrigtsen før søndagens EM-finale. Sandnes-gutten satte personlig rekord i kvalifiseringen, og var, tross en svakere personlig bestetid på papiret, blant favorittene på distansen.

For 20-åringen var også regjerende europamester på distansen, fra da han gikk til topps under EM i Glasgow for to år siden.

Ingebrigtsen tok kommandoen under finalen i Torun i Polen. «To run or not to run» var spørsmålet, og Ingebrigtsen valgte tidlig å sette fart i feltet.

Etter en periode med bedagelig tempo, hvor Ingebrigtsen falt litt bakover i feltet, tok han igjen teten med 900 meter igjen av løpet. Farten økte dramatisk og konkurrentene begynte å skar grimaser mens de kjempet for å holde følge.

20-åringen spurtet fra på den siste runden og tok gullet. Sluttiden ble 7.48,20 – ny personlig bestenotering for Ingebrigtsen.

– Det koster å konkurrere i mesterskap, men det i dag handlet om å ta den gullmedaljen. Jeg er veldig godt fornøyd med å gjøre det bedre her enn for to år siden. Et godkjent mesterskap for meg selv, sier han til NRK.

Ingebrigtsen, som hadde flere 1500-meterløp og kvalifisering til 3000 meter i beina, la seg i front for å begrense farten ut fra start. Han mener konkurrentene var altfor passive i kampen for å tukte ham.

– Hvis de andre er smarte, eller ikke dumme, så legger de seg i front. Det hadde vært verre for meg å løpe et raskt løp nå. Jeg setter pris på at de gjør det jeg vil. Det er utrolig kult å ta gull her i kveld. Man føler seg uslåelig når man kommer på oppløpet. Hvorfor prøver dere ikke litt mer? Man må «gutse» litt og prege løpet mer om man skal vinne, sier han.

Isaac Kimeli fra Belgia tok sølvet foran Adel Mechaal fra Spania.

– Han leker seg med konkurrentene. Han er dobbelt europamester, sier NRKs Vebjørn Rodal.

Ingebrigtsen vant gull på 1500-meter tidligere i mesterskapet.

Narve Gilje Nordås (22) stilte også til start i finalen. Han utropte Ingebrigtsen til vinner før løpet, og drømte selv om en plassering blant topp seks. 22-åringen endte på en imponerende 5.-plass.

Sergio Sanchez har europarekorden på 3000 meter innendørs. Spanjolen løp på 7.32,41 på hjemmebane i Valencia i 2010.

Verdensrekorden på 3000 meter innendørs tilhører kenyanske Daniel Komen. Han stormet inn til tiden 7.24,90 under et stevne i Ungarn i 1998.

En annen av favorittene på 3000 meter, Marcin Lewandowski, stilte ikke til start i finalen. Han trakk seg i protest lørdag, etter at Ingebrigtsens diskvalifikasjon på 1500-meteren ble omgjort. Nordmannen protesterte på disken, og det endte med gull til Ingebrigtsen og sølv til polakken på distansen.

Jakob Ingebrigtsen har én europarekord innendørs. Han er tidenes raskeste europeer på 1500 meter innendørs med tiden 3.31,80, satt i februar i Lievin i Frankrike i år.

