Manageren: Johaug taper minst 5 millioner kroner på corona-året

OBERSTDORF (VG) Therese Johaug (32) tjente rundt 10 millioner i sist VM-sesong i 2019. På grunn av coronapandemien blir inntekten halvert denne sesongen. Minst.

GULLGLIS: Therese Johaug har startet sin gullfangst i VM, søndag kveld fikk hun gullet etter 15-kilometer fellesstart med skibytte lørdag. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Johaug har bare gått syv verdenscuprenn denne sesongen. Dermed faller inntektene dramatisk. Hun mister bonuser fra utstyrsleverandører på for eksempel ski, staver og sko, hun går ned i lønn fra skiforbundet og hun har mistet muligheten til å kjempe om store premiepenger.

– Totalt sett tjener Therese betydelig mindre enn før, for hun har jo knapt gått skirenn denne sesongen. Bonuser og alt blir mye mindre enn før, sier manager Jørn Ernst til VG.

Johaug falt etter at hun ble felt av Frida Karlsson på 15-kilometeren lørdag:

Han anslo at hun tjente 10 millioner i VM-sesongen, da 32-åringen tok tre VM-gull i Seefeld. I Oberstdorf startet Johaug med et overlegent VM-gull på 15 kilometer fellesstart med skibytte. Tirsdag er det 10 kilometer friteknikk enkeltstart.

– Hun tjener under halvparten denne sesongen. Akkurat hva det blir vet vi ikke, for vi vet jo ikke hvor mange skirenn det blir etter VM. Men under halvparten, kanskje mer, sier Ernst.

Tapet forutsetter at hun hadde levert cirka samme resultater i skisporet som de siste sesongene.

Tjente mest forrige sesong

Jessica Diggins fikk 660.000 kroner da hun vant Tour de Ski. Norge deltok ikke. I tillegg fikk løperne rundt 30.000 kroner for en etappeseier.

MANAGER: Jørn Ernst gratulerer Therese Johaug etter VM-gullet på 10 kilometer klassisk i Seefeld for to år siden. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

32-åringen som slo gjennom med VM-bronse på tremila i Sapporo for 14 år siden sto oppført med 49,5 millioner kroner i formue på skattelistene sist.

Hun sto også over Tour de Ski i VM-sesongen for to år siden, men gikk inn 1,39 millioner kroner i verdenscupen og fikk godt betalt i bonuser. Forrige sesongen gikk langrennsdronningen inn 2,47 millioner kroner i rene premiepenger i verdenscupen. Hun tjente soleklart mest av langrennsløperne.

Denne sesongen har hun så langt tjent 594 000 kroner i rene premiepenger.

En verdenscupseier gir etter søndagens (28. februar) kurs 95 000 kroner. Et VM-gull i langrenn gir 95 000 kroner fra arrangøren. Minitourer som verdenscupåpningen i Ruka bidrar også til potten.

Frida Karlsson hadde pakket med champagne til VM, og søndag tok hennes gode venninne Maja Dahlqvist gull på lagsprinten med Jonna Sundling:

Tre nye avtaler

Johaug tjener gode penger på sitt eget klesmerke og brand «Johaug» i samarbeid med Active Brands. Siden 2014 har Johaug tjent om lag 36,8 millioner kroner før skatt gjennom sitt investeringsselskap Setra AS, skrev Dagens Næringsliv i juni.

Men i desember sa hun opp en av sine store samarbeidsavtaler med den kinesiske teknologigiganten Huawei, etter at selskapet havnet i bråk om bruk av teknologi.

Men nå kan manager Ernst fortelle at Johaug rett før VM har signert tre nye avtaler.

– Hva og hvem det er offentliggjør vi etter VM. Men det er to- og treårsavtaler. Vi satser på stabile samarbeidspartnere, store og solide, sier Ernst.

Det er varmt i VM-byen Oberstdorf:

Han forteller at de tenker litt annerledes enn før, siden karrieren går mot slutten siden Johaug blir 33 år til sommeren.

– Strategien er lengre avtaler som fortsetter etter at den aktive karrieren er over. Vi tenker mer konsept, sier Ernst til VG.

Nye norske stjerner

Han forteller at merkevaren Johaug fortsatt er veldig populær og interessen stor. 32-åringen fra Dalsbygda har 404.000 følgere på Instagram og 351.000 følgere på Facebook. Men Jørn Ernst merker også at ting er i endring.

– Norge har fått flere store internasjonale profiler som vi ikke hadde før, som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Ingebrigtsen-brødrene. Det er jo en egen klasse. Det blir spennende å se «standingen» til skisporten i fremtiden. Det kan virke som det er litt mindre interesse enn hva det var før. Unge mennesker ser ikke på TV, det påvirker jo, sier Ernst til VG og legger til:

– Men akkurat nå er det massiv oppmerksomhet rundt langrenn.

Tre renn gjenstår for damene: 10 kilometer tirsdag, stafett torsdag og tremila lørdag. Johaug er tittelforsvarer på begge distansene.

Publisert Publisert: 1. mars 2021 06:09

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent