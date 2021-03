Svensk kommentator: Feigt uttak av Norge

OBERSTDORF (VG) Aftonbladets skikommentator mener Norge har gjort et «feigt» uttak ved at Therese Johaug ikke går ankeretappe. Hun møter motbør hos Johaugs trener.

KLARE FOR STAFETT: Therese Johaug (fra venstre), Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng foran 15-kilometeren tidligere i VM. Torsdag går de stafett sammen med Tiril Udnes Weng. Foto: Lise Åserud/NTB SCANPIX

– Sverige er og forblir favoritter. Norge kan utfordre på en dag der kollektivet presterer over forventet, men er egentlig en soleklar nummer to, sier NRK-ekspert og tidligere verdensmester på stafett (2015 og 2017) Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG.

Norge og Sverige presenterte sine lag klokken 17.00 onsdag. Slik går lagene:

Norges lag : Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.

Sveriges lag: Jonna Sundling, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Frida Karlsson.

Jonna Sundling tok gull på sprint og lagsprint. Frida Karlsson og Ebba Andersson har tatt sølv og bronse bak Therese Johaug på begge distanserennene i VM. I tillegg har Charlotte Kalla levert 5. og 6. plass på distanse. Heidi Weng ble nummer 15, mens Tiril Udnes Weng ble 19 på 10 kilometer friteknikk tirsdag. Norges ankerkvinne ble nummer åtte.

Svenske Petra Thorén har dekket langrenn i flere tiår. I en kommentar i Aftonbladet torsdag skriver hun at det er feigt av landslagsledelsen og Therese Johaug at hun ikke går siste etappe på VM-stafetten.

– Hvor er motet, Therese Johaug, spør Thorén i kommentaren.

– Den eneste i det norske laget som har en sjanse til å gå fra Frida Karlsson, er Therese Johaug. Men veteranen, lagets glinsende stjerne som står i en klasse for seg, velger å sende junioren for å slå lagets siste straffe, mener langrennseksperten.

Svaret får vi torsdag ettermiddag.

Aftonbladet-journalisten er klar for blå og gul fest.

– Norge gjør rett som legger favorittstempelet på Sverige. For det skal Sverige ha. Sverige har tre løpere i medaljeform, og Charlotte Kalla tilbake i gammelt fint slag. Dette blir en utfordring for Norge, som ikke har sett så rå ut – bortsett fra Therese Johaug, sier Thorén til VG.

Sveriges ankerkvinne Frida Karlsson mener stafetten kommer til å bli så stor for Sverige at det bare er å stenge ned hele landet:

I VM i Seefeld for to år siden tok Norge sølv bak Sverige. Da gikk Johaug mot Stina Nilsson, som nå har blitt skiskytter, på sisteetappen. Thorén mener Johaug burde tatt den jobben igjen.

– Nå får den 19-årige debutanten Fossesholms et for stort ansvar på sine skuldre. Og jeg tror Sverige vinner, sier Thorén.

Johaugs trener Pål Gunnar Mikkelsplass slår tilbake mot den svenske journalisten:

– Hvis hun tror at Therese er feig, så har hun ikke helt forståelsen for dette!

– Men det er flott at hun skriver noe som skaper stemning, entusiasme og spenning foran stafetten, legger Mikkelsplass til med et smil.

Therese Johaug bror - og treningskamerat - Karstein Johaug - reagerer slik:

– Det handler om helheten. Det er viktig å bruke løperne der de er best egnet. Sverige er uansett storfavoritter.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er delvis enig med Petra Thorén:

– Jeg tror at Therese og Helene Marie har diskutert dette sammen og kommet fram til at denne løsningen er best. Men presset med å gå sisteetappe i VM er stort, og derfor synes jeg at junior Fossesholm kunne ha sluppet den belastningen i Oberstdorf, sier NRK-eksperten.

Petra Thorén utdyper:

– Taktisk finnes det fordeler for Norge å sette Johaug på den tredje etappen, siden hun har mulighet til å gå i fra Ebba Andersson og gi Fossesholm et forsprang.

Og:

– Jeg kan ta feil, dette (uttaket) kan være Norges seiersoppskrift, men jeg vurderer at Johaug – med sin rutine, erfaring og styrker – burde gått sisteetappen.

Fossesholm har bestemt seg for å gå med senkede skuldre og ha det gøy.

– Frida har prestert bedre enn meg i hele år, og jeg vet at hun er bedre enn meg. Presset er på Frida, ikke meg. Jeg skal kjempe med nebb og klør, sa Fossesholm under den norske pressekonferansen da laget ble presentert onsdag, og la til at Sverige er soleklare favoritter.

Johaugs oppgave er å utrette et mirakel på tredjeetappe.

– Sverige er storfavoritter. Vi har alt å vinne på denne stafetten her, sier Johaug.

Kari Øyre Slind ble vraket fra landslaget foran denne sesongen. Hun er ekspert på VGTV under VM.

– Med en svensk smørebom eller et forsøk på et nytt genialt taktisk trekk, kan Norge vinne. Jeg gir dem helt klart en sjanse, sier Slind.

– Hvor store favoritter mener du Sverige er prosentvis?

– 75 prosent. Norge er gode, men med normal prestasjon på de svenske, bør de vinne. Men det er det som er gøy med mesterskap, favorittene kan ofte svikte, svarer Slind.

Karlsson pakket champagnen tidlig til Oberstdorf:

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tror resten må kjempe om bronse.

– USA kan blande seg inn i medaljekampen sammen med Russland, sier Jacobsen.

Norge tok VM-gull på stafett i 2011, 2013, 2015 og 2017, før Sverige brøt seiersrekken.

