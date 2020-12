Mørk gråt etter EM-gullet: – Det føles nesten ikke ekte

HERNING/OSLO (VG) (Frankrike - Norge 20–22) Norge kriget seg til sitt åttende EM-gull etter en thrilleravslutning mot Frankrike.

Tårene fra finaletapet for Frankrike under VM i 2017 ble byttet ut med norske gledestårer i Boxen. Etter en dramatisk andre omgang sikret Norge sitt EM-gull nummer åtte i Danmark. Det etter to mesterskap på rad uten medalje.

– Det er veldig følsomt. Det har vært en tøff og bratt vei for min del på vei tilbake. Jeg har måttet grave dypere enn jeg trodde var mulig og det at jeg kan spille håndball og en EM-finale betyr veldig mye for meg, sier Nora Mørk etter kampen.

– Det er helt uvirkelig, legger Mørk til.

Hun har spilt sitt første mesterskap siden nettopp finalen mot Frankrike for tre år siden. Etter det har hun gått gjennom et langt skademareritt. I comebacket ble hun EMs toppscorer.

– Det føles nesten ikke ekte at jeg står her som toppscorer. Jeg er sjukt stolt og vil bare takke de som har hjulpet meg på veien. Det er helt uvirkelig å stå her nå. Vi har tatt tilbake tronen, sier hun videre.

Utrykket «mesterskap vinnes i forsvar» kom til sin rett da Norge sikret gullet. Etter en god start ledet de med fire mål til pause. Norge stengte igjen bak og aller bakerst sto en meget god Silje Solberg som frustrerte de franske jentene.

I andre omgang ble nettopp det fullstendig avgjørende - for da slet håndballjentene med uttellingen i angrep. På det første kvarteret ble det bare scoret to norske mål. Lenge så det ut til å gå mot fullstendig kollaps. Med ti minutter igjen utlignet Frankrike - og avslutningen ble en thriller.

– Dette er helt fantastisk. Det er veldig spesielt når vi har bodd sammen i fire uker og vært i denne bobla. Da er det mye følelser og spenning på en gang. At vi lykkes nå gjør meg så utrolig glad, sier Oftedal, som forteller at hun skal reise rett til kjæreste og Kiel-spiller Rune Dahmke i Tyskland for å feire gullet.

Lagene fulgte hverandre og Mørk ga Norge ny selvtillit med et langskudd i krysset. Med to minutter igjen sendte Sanna Solberg Norge opp i en tomålsledelse - og da klarte Norge å holde Frankrike bak seg. Til slutt endte det 22–20 - og Silje Solberg ble belønnet med tier på VG-børsen.

– Det var utrolig. Jeg koste meg med god hjelp fra forsvaret. For fire uker siden hadde jeg ikke sett for meg dette, sier Solberg, som kom sent til Danmark etter å ha vært smittet av coronaviruset.

– Silje blir helt avgjørende for oss og det imponerer meg stort, sier Oftedal.

Norge spilte sin 11. finale på bare 14 EM-sluttspill siden starten i 1994. Før årets finale sto håndballjentene notert med syv EM-titler - men for to år siden ble Norge bare nummer fem under EM i nettopp Frankrike.

