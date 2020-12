Lundes lange vei mot comebacket: – Det har vært en tøff periode

KOLDING (VG) 575 dager etter korsbåndskaden er Katrine Lunde tilbake på landslaget. Veien frem til kveldens comeback har vært lang for 40-åringen. Den har blant annet inneholdt to operasjoner og et nylig mistet ufødt barn.

PÅ PLASS: Katrine Lunde sammen med EM-reserve Silje Waade under Norges møte med Tyskland sist lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det har vært en tøff periode, sier Ole Gustav Gjekstad som har snakket med Lunde gjennom den siste tiden. Vipers-treneren presiserer at han ikke har gitt noe råd om EM eller ikke EM etter at graviditeten ble avbrutt. Gjekstad sier at det er keeperens egen beslutning å reise til Danmark etter å ha mistet et ufødt barn.

– Det er bra for Katrine å komme inn i mesterskapet og bruke tid, krefter og energi på å spille håndball. Fysisk sett ligger alt til rette, mener Gjekstad som sist sesong hadde sine skadede målvakt som assistent i Kristiansand-klubben.

Katrine Lunde har en 18-årig karriere for Norge som kulminerer med landskamp nummer 300 mot Romania i Kolding. 40-åringen kan i EM-avslutningen tangere Karoline Dyhre Breivangs nasjonale rekord for alle lagspillidretter – 305 kamper.

– Vi skal ha moderate forventninger, sier Thorir Hergeirsson. Landslagssjefen har valgt å bytte ut Emily Stang Sando etter svake prestasjoner i de to første kampene.

– Hun har ikke stått mange internasjonale kamper på lang tid. Men Katrine er en dyktig målvakt med mye rutine og hun har en autoritet. Hun skaper ro og trygghet i resten av spillegruppen – så klart. Men for henne som alle andre keepere: Det handler om å redde baller, minner landslagssjefen om.

Keeper Lunde har ikke kjørt på noen håndballens motorvei tilbake til spill. Smertehylet kunne høres over hele Laszlo Papp Arena da kneet røk 13. mai 2009. Vipers vant bronsefinalen i Champions League mens Lunde ble kjørt til sykehuset i Budapest.

For ett år siden måtte hun foreta et nytt inngrep i kneet. Hun kom tilbake i trening. Tanken om å legge kom ikke selv om hun sist vår passerte fire 10-år.

– Jeg har faktisk ikke vært inne på tanken. Det eneste som kan gjøre at jeg legger opp nå, det er at vi går et helt år uten tilskuere på kampene. Da slutter jeg med håndball, sa hun til VG i slutten av april.

Det gjenstår å se.

Motivasjonen virker å være på topp. Akkurat som motgangen. Katrine manglet noen prosent styrke i beinet og ble ikke klar til Vipers seriestart i slutten av august. En måned senere kom hun endelig tilbake i en Champions League-kamp mot Bietigheim i Tyskland.

Men igjen var uhellet ute. Katrine Lunde fikk en ball i øye og måtte melde forfall til Norges landskamper den påfølgende uken. Hun var raskt tilbake og fikk med seg to internasjonale klubbkamper i oktober.

10. november kom EM-troppen. Overraskende nok uten Lundes navn. Hun hadde havnet i lykkelige omstendigheter. Familien på tre skulle bli til fire. 28. november kom kontrabeskjeden. Hun hadde mistet barnet om var likevel på vei til EM.

KORSBÅNDET RØK: Katrine Lunde opplevde alle håndballspilleres mareritt for 575 dager siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi er lei oss for at vi mistet det ufødte barnet vårt, og hadde virkelig sett fram til å bli en større familie. Dessverre gikk det ikke denne gangen. Jeg har trent bra etter at dette skjedde, og har stilt meg til disposisjon for EM-troppen, sa Katrine Lunde da nyheten ble kjent.

Den siste uken har hun trent med rekruttlandslaget under deres samling i Kristiansand. Hun skal ha levert godt i en intern kamp. Lørdag ankom hun Kolding. Hittil har hun ikke uttalt seg om det svært spesielle oppladningen til hennes mesterskap nummer 18 for Norge.

– Det ser bra ut på trening, mener Hergeirsson.

Ole Gustav Gjekstad mener hennes EM kommer an på hvordan veterankeeperen selv takler det mentale.

– Jeg tror dette handler mest om at Katrine forteller seg selv om at hun er en god målvakt. At hun står med offensivitet. Det jeg ser på trening, det hun leverer i øvelser, er meget bra, sier han og fortsetter:

– Hvis Katrine spiller med den autoriteten og kroppsspråket hun gjør på sitt beste, så kommer hun til å stå godt i mål. Det er jeg helt sikker på.

Publisert Publisert: 7. desember 2020 17:51