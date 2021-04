Haaland med lekker detalj og assist i viktig Dortmund-seier

(Stuttgart – Borussia Dortmund 2–3) Erling Braut Haaland må stadig vente på sitt 50. mål for Dortmund, men kunne juble for en viktig seier borte mot Stuttgart.

Braut Haaland har ikke scoret siden Bundesliga-kampen mot Köln før landslagspausen, men som mot Manchester City i midtuken spilte han en viktig rolle i forkant av målene for Borussia Dortmund.

Nordmannen viste overblikk da han hoppet over ballen og gjorde at Marco Reus enkelt kunne bredside Dortmund opp i en 2–1-ledelse. Haaland var igjen sentral med den målgivende pasningen da Ansgar Knauff satte inn 3–2 med et lekkert skudd ti minutter før slutt.

Scoringen var 19 år gamle Knauffs første for Dortmund og sørget for borteseier mot Stuttgart.

Braut Haaland fikk en stor mulighet midt i den andre omgangen, men sendte skuddet fra 15 meter over mål. På overtid var han nær ved å komme seg alene gjennom, men fikk en litt for dårlig berøring og ble løpt opp. Nordmannen har nå totalt seks kamper uten mål på rad - tre for Borussia Dortmund og tre for det norske landslaget.

JAKTER MÅL NUMMER 50: Erling Braut Haaland har scoret 49 mål på 52 kamper for Borussia Dortmund. Foto: CHRISTIAN KASPAR-BARTKE / POOL / GETTY IMAGES POOL

Etter tapet mot Eintracht Frankfurt i forrige serierunde, trengte Borussia Dortmund en seier borte mot Stuttgart for å henge med i kampen om en topp fire-plassering.

Tidligere lørdag vant Eintracht Frankfurt 4–3 hjemme mot Wolfsburg og Dortmund var dermed ti poeng bak, med én kamp mindre spilt, før avspark i kampen mot Stuttgart.

Der var det også Stuttgart som kom best i gang og gikk til pause med en 1–0-ledelse etter en utsøkt heading fra Sasa Kalajdzic. I den andre omgangen snudde imidlertid Dortmund kampen i løpet av de første åtte minuttene.

Jude Bellingham utlignet først etter to minutter av den andre omgangen før Marco Reus sørget for at Dortmund var i ledelsen seks minutter senere.

Stuttgart kontret inn 2–2 med Daniel Didavi, men bare tre minutter senere var Dortmund tilbake i ledelsen etter det lekre skuddet fra Knauff.

Med seieren ligger Dortmund på femteplass, syv poeng bak Eintracht Frankfurt på den viktige fjerdeplassen med seks kamper igjen.

SEIER: Dortmund-spillerne jubler etter Knauffs scoring. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

