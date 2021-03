Bjørgen uenig med Dæhlie – lanserer et annet forslag

Marit Bjørgen (39) støtter ikke Bjørn Dæhlies (53) forslag om kutte klassisk stil for å redde langrennssporten. Det bør heller diskuteres om alle løperne skal gå med lik smurning under skiene, mener hun.

LANGRENNSDRONNING: Marit Bjørgen vant alt, om det var klassisk eller fristil før hun la opp i 2018. Sist sesong satset hun på langløp og gikk Vasaloppet. Her i Holmenkollen tidligere i år. Foto: Mattis Sandblad

Langrennslegenden Dæhlie foreslår å fjerne klassisk stil som en slags redningsaksjon for langrennssporten, for å få flere nasjoner tilbake på pallen.

– Det er en forferdelig tanke for oss nordmenn, men jeg mener det er på tide at det kun står fristil på programmet i verdenscup, VM og OL, sier Bjørn Dæhlie, som vant skirenn i begge stilarter.

I likhet med Dæhlie tok Marit Bjørgen åtte OL-gull i karrieren.

– Jeg blir lei meg om klassisk forsvinner, sier hun til VG.

Den abdiserte langrennsdronningen mener foreldre må ta ansvar for at utstyrshysteriet holdes nede.

– Jeg skøytet på klassiskski. Det har skjedd en vanvittig endring. Nå skal 12 år gamle løpere ha karbonsko, det trenger de ikke! De ser mye opp til stjernene, men det er foreldrene som bestemmer til slutt, sier Bjørgen til VG.

– Med bare skøyteski blir det langt enklere med smurning?

– Men da synes jeg heller at vi skal se på muligheten for at alle får den samme smurningen under skiene. At det er likt, svarer Bjørgen.

FEMMIL KLASSISK: Langrennssjef Espen Bjervig og Johannes Høsflot Klæbo etter VM-femmila i Oberstdorf 7. mars. Klæbo ble disket. Foto: Terje Pedersen

Langrennssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig mener det er et interessant forslag.

– Kombinert har prøvd seg med smøreservice med en viss suksess. Det kan la seg gjøre at alle smører med det samme. Det vil ta vekk kostnader ved at man ikke trenger å teste så mye. Men det vil ikke fjerne ulikhetene alene siden det er ulike såler, spenn og struktur på skiene, sier Bjervig.

Langrennssjefen mener én mulighet kan være å innføre en regel om at alle smører med det samme når fluorforbudet blir innført, men at et sikkert kontrollsystem da må være på plass.

– Idrett på aller øverste nivå handler om utvikling av utstyr. Om man ikke vil at langrenn på toppnivå også skal handle om utstyrsutvikling, så er det en god idé at alle har det samme under skiene. Dette kommer an på hva man vil, sier Bjervig.

Han legger til at i yngre klasser og for breddeidretten vil det være en fordel med en oppskrift og likt under skiene for å spare ressurser og penger.

Välbe: – Et forferdelig dårlig forslag

Russlands skipresident Jelena Välbe er meget tydelig i sin holdning til Dæhlies forslag om å kutte klassisk stil.

VM-DRONNING: Jelena Välbe vant rubbel og bit under ski-VM i Granåsen i 1997, nå er hun skipresident i Russland. Her fra ski-VM i Seefeld i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Et forferdelig dårlig forslag, sier den mektige ski-lederen til VG.

– Hvorfor?

– Fordi vi må huske på hvor langrenn kommer fra opprinnelig. Dessuten blir det helt feil med tanke på rekrutteringen. Barna lærer først å gå klassisk stil, så begynner de senere å skøyte. Nei, dette synes jeg ikke noe om, svarer Jelena Välbe.

Russeren Aleksandr Bolsjunov var altså den eneste ikke-norske mann som tok medaljer i individuelle renn i Oberstdorf-VM.

I de to siste verdensmesterskapene har norske menn tatt 11 av 12 gullmedaljer. På damesiden har Sverige, Russland og USA utfordret Norge, selv om Therese Johaug har vært i en egen klasse i mesterskap. Store nasjoner som Tyskland og Italia er nærmest borte.

Dæhlie argumenterer også med at det vil være veldig kostnadsbesparende, både for barn og unge og for eliten, om de bare trenger å ha en ski- og skotype for konkurranser. I tillegg vil det spare topp og bredde for mye når det kommer til smurning, man slipper da festevoks, alt vil handle om glid.

Sveriges Jens Burman er født i OL-året 1994. Han tok sin første pallplass i verdenscupen da han ble nummer tre på den avsluttende femmila i fristil i Sveits søndag 14. mars. Han har ikke helt sansen for forslaget til Dæhlie.

– Om dette stemmer, så er det blant det dummeste jeg har hørt. Norge vinner vel like mye i skøyting? sier Burman til VG.

Stadlober: – Dæhlie har rett

Theresa Stadlober (28) er en av to damer som gikk verdenscup for Østerrike sist sesong. Hun har et enkvinnelag med et bittelite støtteapparat med bittelitt støtte fra det østerrikske skiforbundet. Det er langt fra hennes hverdag til hvordan de norske landslagsløperne har det.

– Bjørn Dæhlie har rett, i Mellom-Europa er skøyting mye mer populært og mange unge løpere bytter til skiskyting. Og vi ville alle ha færre utgifter og færre problemer med smurning om det bare var skøyting. Men jeg kan ikke forestille meg langrenn uten klassisk, sier Stadlober til VG.

NUMMER TRE: Under prøve-VM i Oberstdorf i fjor kom Theresa Stadlober (t.h.) på pallen etter 15 kilometer fellesstart med skibytte, Therese Johaug vant foran Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Heiko Junge

Stadlober ble nummer fire på 15 kilometer fellesstart med skibytte i Oberstdorf og nummer fem på tremila i klassisk.

– Men jeg tror ikke dette forslaget til Dæhlie vil gjøre idretten vår mer attraktiv. Det vil være viktigere å tenke på nye format, som blandede lag med menn og damer som de gjør i skiskyting. Det ville hjelpe små nasjoner, sier det østerrikske skihåpet.

Johaug var så overlegen på VM-tremila at hun sang DDE til lagvenninnene som sto i løypa og heiet:

Erik Røste er skipresident og medlem av FIS Council, altså styret i Det internasjonale skiforbundet.

– Skal det komme til behandling, må noen foreslå det. Da vil det bli behandlet i langrennskomiteen til Vegard (Ulvang), sier Røste til VG.

Langrennssjef Espen Bjervig tror ikke løsningen er å kutte ut klassisk stil.

– Det er sikkert noe riktig i å forenkle idretten, så barrieren ikke er så høy for å hjelpe rekrutteringen. Men er det stilart, konkurranseprogram eller utstyr som er rette innfallsvinkel? Jeg syns vi bør høre med nasjonene som sliter med rekrutteringen hva som er den største utfordringen, sier Bjervig.

