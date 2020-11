Toppidretten jubler for ekstra OL-støtte: – Fantastiske nyheter

Regjeringen gir 15 millioner til satsingen mot det utsatte OL og Paralympics i Tokyo. Roeren Oscar Stabe Helvig er en av dem som nå får en håndsrekning. Ifølge Olympiatoppen lever over halvparten av de aktuelle utøverne under fattigdomsgrensen.

FÅR TILSKUDD: Roeren Oscar Stabe Helvig er en av OL-utøverne som nå får mer støtte. Her er han på Olaf Tufte og rolandslagets pressekonferanse tidligere i høst. Foto: Jostein Overvik

Kulturminister Abid Raja opplyser til VG at OL/PL-satsingen får 15 millioner kroner i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2020. Raja lover mer penger til Tokyo-satsingen neste år.

– Jeg håper de ser på dette som motivasjon og at vi som regjering står bak dem i den vanskelige tiden de er i, sier idrettsministeren og garanterer at det kommer mer penger i 2021. Norges idrettsforbund har søkt om totalt 37,5 millioner kroner for å dekke merutgiftene ved OL/PL-utsettelsen.

– Fantastiske nyheter, mener idrettspresident Berit Kjøll til VG.

– Jeg er veldig, veldig glad. Dette er den aller beste motivasjonsinnsprøytingen for våre OL/PL-utøvere akkurat nå. Jeg vil benytte anledningen til å takke kulturministeren og regjeringen for tildelingen, legger hun til.

– For oss er dette gull verdt. Kanskje til og med bokstavelig. Disse pengene gjør en forskjell, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø og beskriver at seg selv som «superhappy» og mener at tildelingen viser at «Norge sier ja til toppidrett.»

VG fortalte i oktober om roeren Oscar Stabe Helvig som etter planen skal kjempe om OL-medalje i den norske dobbeltfireren sammen med Olaf Tufte neste sommer.

LOVER MER: Abid Raja lover ytterligere ekstrabevilgning til OL/PL-satsingen i 2021. Her sammen med idrettspresident Berit Kjøll tidligere i år. I bakgrunnen fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det går rundt på et vis. Men det er ikke komfortabelt. Det er noen uker i året hvor man lurer på om det holder ett år til, sier 25-åringen fra Oslo som bruker av oppsparte midler for å kunne gi Norge OL-suksess.

Tore Øvrebø vil ikke forskuttere hva som går til hver enkelt utøver, men sier:

– Oscar er en typisk slik utøver. Han sitter på en båt som er kvalifisert til OL og disse pengene vil bøte på disse utfordringene. Vi vil bruke pengene der de har best mulig effekt for å sikre konkurransekraften i Tokyo.

Øvrebø mener pengene i toppidretten er «ekstremt skjevt fordelt og det går ut over potensialet og prestasjonene hos en del utøvere». Ifølge Olympiatoppen lever over halvparten av de norske sommerutøverne som er aktuelle for OL/PL under den norske fattigdomsgrensen på 228.000 kroner.

32 prosent av stipendutøverne i Olympiatoppen oppgir at de har en årsinntekt på under 100.000 kroner.

– Formålet disse pengene er at de skal treffe utøvere som Helvig, sier idrettspresidenten.

– Det er helt klart at dette er både for å treffe utøverne og apparatet. Det er ikke lukrative penger, men utøverne skal ha til smør på skiven. Dette er også for å dekke opp deres lønns- og bokostnader, sier Raja. Han mener det er opp til idretten selv å fordele ekstrabevilgningen.

En utøver som Oscar Stabe Helvig har ikke stilt i en eneste internasjonal konkurranse i 2020. Men han tok NM-sølv bak verdensmester Kjetil Borch i singlesculler og mener han har utviklet seg gjennom pandemien.

– Jeg vil spesielt berømme de utøverne og landslagene med dårlig økonomi for det motet og den løsningsorienteringen de har vist gjennom denne rare sesongen 2020. De har vært fantastiske på smittevern og på å tenke utvikling. Vi er fulle av beundring for mange av de miljøene som disse pengene nå kommer til gode, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Norges idrettsforbund har søkt om ytterligere 22,5 millioner kroner for å kunne gjøre OL og Paralympics til bedre enn Rio-lekene for fire år siden. Der tok ingen funksjonsfriske nordmenn gull, men parautøverne Sarah Louise Rung og Ann Cathrin Lübbe sikret norske gullmedaljer.

– Jeg har fått forståelse for at kulturministeren og regjeringen vil møte toppidrettens totalbehov og vil finne rom for å tildele de resterende midlene så raskt det lar seg gjøre, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Vi vil at det skal være godt lagt til rette for at vi som nasjon kan kassere inn flest mulig gullmedaljer, gjentar idrettsminister Raja.

