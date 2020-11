Nils Arne Eggen innlagt med store albuesmerter

Trenerlegenden Nils Arne Eggen (79) oppholder seg for øyeblikket på sykehus etter det han kaller «en eksplosiv smerte» i albuen. Han vet i øyeblikket ikke hvor lenge han blir der.

SNAKKER: Nils Arne Eggen - forteller fra sykehuset Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Du vet, det vet jeg ikke, sier Eggen på telefonen fra St Olav-sykehuset, avdeling Orkdal.

Det er blitt mange plager for RBK-legenden de siste årene, med blant annet amputasjon av begge beina som resultat. En sliten Eggen sier til VG, fra sykesenga, at det handler om en betennelse i albuen denne gangen.

– Jeg er ikke så motstandsdyktig lenger, så det ble til at jeg måtte til behandling igjen, sier Rosenborgs tidligere suksesstrener.

Han har vært i mye bedre form over lengre tid nå, men Eggen forteller at for åtte dager siden kom det han kaller «eksplosive smerter» i den ene albuen. Da måtte han reagere. Det ble antibiotika og innleggelse.

Eggen har hatt vondt der over en periode, men først nå ble det så ille at han var nødt til å gjøre noe med det.

Da VG snakket med han torsdag ettermiddag var han sliten. Men han godkjente at vi skrev om hans siste sykehus-innleggelse, med følgende melding:

– Jeg er under overvåkning - og er sliten. Så jeg må sove litt nå.

Da vi skal legge på, legger Nils Arne Eggen til:

– Dette er ikke noe corona, nei ...

Og godt var det da.

Publisert Publisert: 26. november 2020 15:14