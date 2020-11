Stine Bredal Oftedal før EM: – Jeg har levd veldig isolert

Med syv lagvenninner smittet av corona – blant dem Silje Solberg og Veronica Kristiansen – har EM-oppkjøringen vært alt annet enn normal for Stine Bredal Oftedal. Hun har sittet nesten to uker i ungarsk hjemmekarantene siden i slutten av oktober.

EM-KLAR: Stine Bredal Oftedal er klar for å spille EM i et Europa med stadig økende smitte. Foto: Vidar Ruud

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har levd veldig isolert. I tillegg til de vanlige tingene med avstand, mye vask av hender, Antibac og munnbind, så har jeg unngått å være med noen andre enn de på laget. Jeg gjør tilnærmet ingenting sosialt utenom treninger, vi er ikke på kafé eller restaurant og får sendt matvarer rett hjem, sier Bredal Oftedal som sist sommer ble kåret til verdens beste spiller.

Mandag ble håndballjentene samlet på dansk jord. I dette VG-intervjuet sier landslagskapteinen at hun kjenner ikke på noen stor frykt for selv å bli smittet. En positiv test nå kan være helt ødeleggende for EM planlagt fra 3. til 20. desember i Danmark. Onsdag kjører Norge opp til EM mot vertsnasjonen i Vejle.

– Faren er der for alle. I EM vil vi på mange måter være mye tryggere enn på lenge ved å leve i en boble, men sjansen for å bli smittet vil alltid være til stede i ulik grad. Jeg forholder meg imidlertid ganske rolig til det og tar mine forholdsregler. I tillegg kommer de meget strenge restriksjonene vi skal leve under, sier Bredal Oftedal som lørdag avsluttet høsten i Györ med 10 mål 10 skudd mot Buducnost. Kampen ble spilt i et tilskuerfritt Audi Arena som tidligere i høst hatt over 2000 på tribunen.

Veronica Kristiansen og Silje Solberg har ifølge landslagslege Anne Froholdt bare hatt lette symptomer på sykdom etter å ha testet positivt i Györ henholdsvis 26. oktober og 14. november. Kristiansen skal for lengst være frisk igjen, har ikke fått spille kamper for Györ, men er nå på plass i Danmark. Det er ikke keeper Solberg.

– Silje ligger litt bak i løpet, men det er også muligheter for eventuelt å komme inn noe senere, gitt at formen er som den skal. Det kan ha noe å si for deres fysiske form, men det er to spillere med et robust grunnlag. Står de på banen, så er det fordi de er klare for det, sier Stine Bredal Oftedal.

TIL DANMARK: Etter at Norge sa nei ser det ut til at dte blir EM i Danmark for Stine Bredal Oftedal. Her fra kampen mot danskene i Horsens i forrige måned. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

På grunn av nærkontakt med smittede har også Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale sittet to ganger seks dager i hjemmekarantene i Györ som ligger nær grensen til Østerrike – et land i total lockdown. Smittespredningen ligger rødt i nivå i regionen. Ungarn hadde torsdag 3742 coronadødsfall i en befolkning på 9,7 millioner. Butikkene er åpne, men det er portforbud i ni timer fra kl. 20.00 på kvelden.

– I Ungarn betyr karantene at du kun kan være innenfor leilighetens fire vegger, forklarer hun og har vært mye alene den siste tiden.

Les også Nytt covid-tilfelle hos håndballjentene: Silje Solberg kan få EM-trøbbel

– Jeg klarer meg imidlertid veldig fint. Har FaceTime til å holde kontakten med de hjemme som alltid og har kommet meg gjennom bøker og store mengder filmer og serier. Det er klart det er en låst tilværelse, men det er bare å tilpasse seg. Det klarer jeg helt fint, også på det menneskelige planet, sier 29-åringen.

Stine fra Gjelleråsen rett utenfor Oslo har vært god på banen. Hun mener noen utsatte kamper og treningsavbrudd ikke betyr mye for hennes egen håndballform. Noe lørdagens kamp skrev under på.

– Jeg tror egentlig ikke det har hatt så mye å si, men det er vanskelig å vite sikkert. Jeg har aldri hatt så god tid til å bygge form som gjennom våren og sommeren, og tenker sånn sett at jeg i det minste har et bedre grunnlag enn tidligere. Så har jeg gjort det jeg kan for å opprettholde form i de periodene vi har vært i karantene. Samtidig pushe på ekstra når vi lever vanlig og jeg har muligheten til det. Treningshverdagen vår har vært mest tilnærmet vanlig, tross alt, poengterer hun etter 30 mål på syv Champions League-kamper denne høsten.

Les også Maren (26) måtte tilbake på håndballtrening etter to positive coronatester: – Ekkelt

Det er ganske nøyaktig 10 år siden Stine Bredal Oftedal debuterte på landslaget og var den store overraskelsen i EM-troppen. Hun har spilt til sammen 11 mesterskap for Norge. Dette EM blir noe helt annet.

– Jeg håper det kan bli et lyspunkt for både oss og håndballelskere. Det er klart at idrett er uviktig satt i perspektiv, samtidig er det viktig på sin måte, mener hun etter at Norge mandag sa nei til å arrangere EM.

– Det er utvilsomt trist å miste et mesterskap på hjemmebane. Det er noe helt spesielt å ha med seg hallen og hele nasjonen så tett. Samtidig vil årets mesterskap være nokså annerledes, derfor har det ikke like mye å si om vi spiller i Norge eller i Danmark denne gangen, sier hun og legger til:

– På en måte er det ikke noen stor forskjell på om det blir gjort på det ene eller andre stedet, med tanke på smittesituasjonen. Vi skal leve fullstendig isolert uansett. Men når land har ulike regler og restriksjoner, så er det vi hele tiden både forholder oss til og ikke minst respekterer.

Publisert Publisert: 24. november 2020 09:46