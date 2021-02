Flytter VM-åpningen på grunn av snøforholdene: – Det blir et annet renn

OBERSTDORF (VG) VM-starten i sprint er satt til klokken 09.00 torsdag morgen på grunn av de krevende snøforholdene i den tyske VM-byen.

STARTER TIDLIGERE: Johannes Høsflot Klæbo må stå opp tidligere enn planlagt torsdag morgen. I bakgrunnen er sprinttrener Arild Monsen. Foto: Terje Pedersen

Prologene skulle egentlig ha startet klokken 12.15, men nå skal Maiken Caspersen Falla, Johannes Høsflot Klæbo og de andre sprinterne i aksjon langt tidligere. Det skyldes den varme solen her i Oberstdorf som gir temperaturer på opp mot 20 grader og vanskelige skiforhold.

Langrennssjef Espen Bjervig mener det skaper en helt ny dynamikk i konkurransen.

– Det blir et annet renn. På prologen blir det veldig skarpt. Da er det isende hardt. Så prologene og finalene vil bli to vidt forskjellige renn, sier Bjervig til VG.

Finalene vil begynne klokken 11.30, og da forventer Bjervig langt løsere snø.

– Ikke en ulempe

Bjervig mener det var utfordrende så lenge det bare var snakk om å endre starttidspunktene. Nå som avgjørelsen er tatt, ser Norges langrennssjef lysere på situasjonen.

– Det er absolutt ikke en ulempe for Norge. Vi har veldig raske sprintere som kan sette gode prologtider. Nå er beslutningen tatt. Da forholder vi oss til det. Vi vil takle det veldig bra, sier Bjervig.

Pierre Mignerey er renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han forklarer avgjørelsen slik:

– Sportslig tror jeg det vil bli mye bedre. Hvert minutt i solen påvirker snøforholdene veldig mye. Vi kan se at frem til klokken 11.30 så holder løypene seg ganske bra. Når vi starter tidligere, vil det gi gode forhold for konkurransene om morgenen og også bevare snøforholdene for øvrig, sier Mignerey til VG.

NORSKE SPRINTERE: Fra venstre er Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Anna Svendsen, Ane Appelkvist Stenseth og Maiken Caspersen Falla. Foto: Terje Pedersen, NTB

Fakta Faktaboks: Ny og gammel tidsplan for VM-sprinten Endret fra:

12.15: Prolog kvinner og menn

15.15: Finaler kvinner og menn Endret til:

09.00: Prolog kvinner og menn

Prologen er flyttet tre timer og ett kvarter frem i tid. Finalen er flyttet to timer og tre kvarter frem i tid.

Omdiskutert

Erik Valnes er en av de største favorittene på sprinten. På dagens pressekonferanse uttalte 24-åringen at han tror det blir krevende forhold uavhengig av om løperne starter på morgenen eller ettermiddagen.

– Det blir nok relativt løst uansett, mener Valnes.

– Forholdene er som de er. Det er ikke noe vi får gjort noe med. Jeg tenker uansett at det skal gå greit, sier Klæbo.

HERRELAGET: Fra venstre er Håvard Solås Taugbøl, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Erik Valnes. Foto: Terje Pedersen, NTB

