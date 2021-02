Klæbo takker familie og kjæresten: – Setter enormt pris på valgene de tar

Johannes Høsflot Klæbo (24) frykter hva covid-19 kan gjøre med kroppen til en toppidrettsutøver, og har levd svært isolert før VM.

TAKKNEMLIG: Johannes Høsflot Klæbo setter stor pris på forståelsen kjæresten Pernille Døsvik og familien viser under coronapandemien. Foto: SKJERMDUMP MED TILLATELSE FRA KLÆBOS VLOG

– Jeg tror det kan være kjedelig å leve rundt meg. Samtidig har jeg vært heldig og hatt med meg morfar (Kåre Høsflot, trener) og pappa (Haakon Klæbo, manager) på hytta den siste tiden, sa Klæbo til VG i Falun for tre uker siden.

I vinter har han ladet opp til VM, som starter med sprint 25. februar, på hytta på Skeikampen med morfar og far.

Som langrennsløper er man alltid nøye med å unngå sykdom. Og etter coronapandemien kom, har Klæbo levd nokså isolert.

Skistjernen frykter hva viruset kan gjøre med kroppen til en toppidrettsutøver. Han er skremt av hvor lang tid Sergej Ustjugov har trengt for å komme seg etter smitte.

– Det er absolutt ikke noe vi vil ha, sier Klæbo, som deler teknikk-triks:

– Setter enormt pris på det

Under pandemien har han vært forsiktig med kontakten med familien og samboeren Pernille Døsvik.

Før julefeiringen sendte han familien til å teste seg. Svarene kom ikke i tide til at han våget å nyte julaften sammen med dem.

Klæbo er takknemlig for forståelsen fra sine nærmeste.

– På et vis er jeg avhengig av det, og det er ikke noe man kan ta for gitt. Jeg prøver å være flink til å si det, og setter enormt pris på den jobben de gjør og valgene de tar basert på hvordan jeg lever livet mitt. Det kan man ikke forvente, og jeg er veldig takknemlig for det, sier trønderen.

Mye trening

Grunnet få konkurranser har Klæbo naturligvis trent langt mer denne vinteren enn vanligvis.

– Jeg har ikke tall på det, men det er veldig mye mer. Det er nok sikkert ganske mange prosent ekstra.

TETTE: Johannes Høsflot Klæbo samarbeider tett med faren Haakon som er manager, mens han i lang tid har lagd videoer med broren Ola. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han sier det er et lite sjansespill, men håper å være i form til VM. Lykkes Klæbo med det, kan det bli aktuelt å gjenta et lignende opplegg med få konkurranser før en OL-sesong.

– Går det fint i VM, er det absolutt fristende. Jeg skal gjøre det jeg kan for å se om jeg kan bli bedre i denne perioden her, sier Klæbo.

