Supertalentet (20) tok norsk VM-rekord. Så måtte hun konsentrere seg om å ikke besvime.

Ragne Wiklund (20) tok ut alt hun hadde for å ta medalje på 3000 meter. Til slutt var hun bare 72 hundredeler fra VM-målet.

Ragne Wiklund tok fjerdeplass på 3000 meter i VM enkeltdistanser. Foto: Peter Dejong / AP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Til slutt havnet 20-åringen fra Oslo på den litt sure fjerdeplassen. Det er likevel tidenes beste norske plassering i enkeltdistanse-VM av en kvinne. Den tidligere rekorden hadde Edel Therese Høiseth og Maren Haugli som begge har femteplasser.

– Vi ble enige i går om at jeg bare måtte kjøre på. Det er ikke vits å holde noe igjen. Jeg gikk for medalje, og ikke tiden, sier Wiklund til Aftenposten fra VM i Heerenveen.

Men tiden også var formidabel. 4.00,49 er nesten fire sekunder raskere enn da hun satte personlig rekord i EM for fire uker siden.

– Det er godt innvendig, men kroppen gjør kjempevondt, sier hun om følelsen etter fjerdeplassen.

Tok seg helt ut

For Wiklund holdt ikke igjen på noe fra start og passerte raskt parvenninne Martina Sablikova. Men på slutten fikk 20-åringen kjenne den harde starten og fikk «hammeren». Etterhvert ble hun passert av veteranen Sablikova.

De siste rundene var hun dyktig sliten. Wiklund tok seg rett og slett så hardt ut at hun nesten fikk «blackout».

– Da jeg kom i mål var jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skulle komme meg rundt banen. Det var en liten kamp der mens trenerne prøvde å få kontakt med meg. Jeg måtte bare konsentrere meg om å ikke kaste opp eller besvime, sier hun, ler og legger til at det egentlig er et godt tegn.

Nederlandske Antoinette de Jong tok VM-gull på hjemmebane. Sablikova tok sølvet og Irene Schouten bronsen.

Wiklund var dyktig sliten etter at hun hadde tatt ut alt i jakten på VM-medalje. Foto: Peter Dejong / AP

Fredag venter lagtempo for Wiklund i VM. Der har det norske kvinnelaget to tredjeplasser på rad i verdenscupen. Søndag skal hun etter planen gå både 1500 og 5000 meter.

– Jeg er litt usikker, for det er nok på 5000 sjansene mine er best. Men jeg har såpass lyst å gå, at jeg tror det blir begge deler.