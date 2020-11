«Nød-spillere» må til Norge først - holdes atskilt på Gardermoen

Spillerne på «nød-landslaget» må først til Norge - men skal holdes fullstendig atskilt på Gardermoen i frykt for at det kan dukke opp en positiv corona-test blant dem.

PÅ PLASS: Mats Møller Dæhli ankommer til Gardermoen mandag formiddag. Han spiller til daglig i Genk. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi trodde egentlig at spillerne kunne dra direkte til Wien fra sine 11 ulike destinasjoner, forteller generalsekretær Pål Bjerketvedt i fotballforbundet på mandagens pressekonferanse foran onsdagens Nations League-kamp borte mot Østerrike.

– Men det ble krevende, både fordi Østerrike har ulike regler og restriksjoner for ulike, og fordi vi ville kontrollen på test-regimet, fortsetter Bjerketvedt.

Derfor har Norges Fotballforbund bestemt at samtlige uttatte spillere - som med ett unntak (Veton Berisha) spiller i utenlandske klubber - skal dra til Norge først - men bare til Gardermoen, for å innkvartere seg på flyplasshotell der. Mange av dem har allerede ankommet mandag formiddag.

På spørsmål om dette laget vil få det samme problemet som «A-landslaget» om en av spillerne skulle teste positivt, svarer elitefotballsjef Lise Klaveness:

– Nei, da blir den spilleren isolert. Det er det samme som med andre norske borgere som ankommer. De har ikke trent sammen og blir derfor ikke vurdert som nærkontakter, og hele troppen trenger dermed ikke gå i smittekarantene.

– Vi spillerne atskilt så det ikke er noen fare. Det samme gjelder støtteapparatet, forteller landslagssjef for kampen, Leif G. Smerud.

Pål Bjerketvedt sier at NFF nå har fått på plass en «god og sikker reise- og testordning».

– De kommer altså til Gardermoen mandag, tar inn på hotell, følger de reglene som gjelder, og blir testet. Så drar de som samlet tropp til Wien i løpet av tirsdagen. Denne ordningen er godkjent av Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

PÅ PLASS: Håkon Evjen ankommer Gardermoen mandag formiddag. Han spiller til daglig i AZ Alkmaar. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg er glad for at vi fikk denne ordningen på bordet, og at den ble akseptert.

Da assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ble intervjuet av VGTV om saken mandag morgen, sa han:

– Jeg kjenner ikke til hvorfor de samles i Norge før de drar til Wien, men det er nok enklere å samlet laget her og kunne forberede seg. Ordningen er lik den som ble godkjent før Romania-kampen. Det er helt greit. Men det er viktig at det ikke blir nye smittetilfeller i laget. Vi krysser fingre for at det ikke er noen syke og smitte på det nye laget.

Manfred Behr, talsmann for den østerrikske kultur- og sportsminister Werner Kogler, opplyser til VG at Østerrike-Norge går etter planen onsdag kveld.

– Profesjonell sport blir ikke påvirket av lockdown. Derfor blir onsdagens landskamp spilt som planlagt.

Østerrike er i dyp corona-krise og innfører tirsdag portforbud også på dagtid for å slå ned den galopperende smitten.

– Enhver sosial kontakt er en for mye, var det dystre budskapet fra forbundskansler Sebastian Kurz da han lørdag kunngjorde full nedstengning.