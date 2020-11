Elden: Utenlandsproffene risikerer sanksjoner om de spiller kamp til helgen

Landslagets utenlandsprofiler er på full fart hjem i rutefly, men risikerer bøter om de skulle bryte karantenereglene ved å spille fotballkamp kommende helg.

I KARANTENE: Erling Braut Haaland og Dortmund møter Hertha Berlin førstkommende lørdag klokken 20.30. 15 timer senere er han ute av karantene. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Det skriver advokatprofilen John-Christian Elden til VG.

– Hvis de er i karantene og har søkt om å fly hjem for å sitte i karantene der, og fått innvilget på det vilkåret, kan de straffes med fengsel hvis de da søknaden ble gitt ikke hadde tenkt å sitte i karantene, men spille, skriver Elden på SMS.

Flere landsprofiler, deriblant Mohamed Elyounoussi, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard (som har hatt corona) og Kristoffer Ajer, er på vei hjem til sine respektive hjemland for å returnere til karantene.

SCOTLAND BOUND: Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer er på vei hjem til Skottland. De møter Hibernian klokken 16 lørdag, et snaut døgn før karantenen utløper. Foto: Hallgeir Vågenes

Unntak for hjemreise

Grunnen til at de er sendt hjem fra landslaget, er at Omar Elabdellaoui ble smittet av coronaviruset fredag. Ifølge konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF), er alle spillerne som har vært på samling i karantene til og med klokken 13.00 søndag 22. november.

Ifølge coronaforskriftene til norske helsemyndigheter er det kun mulig å gi unntak fra karantene om det gjelder fare for liv og helse, eller om de skal reise til et nytt sted for å oppholde seg i karantene. De norske spillerne reiser med vanlig offentlig transport (rutefly) hjem.

Smittevernoverlege Tore Steen bekrefter til VG at det er han som har tatt avgjørelsen om å la spillerne reise hjem søndag. Dette er også i tråd med covid-19-forskriftens §5e 2. ledd som sier følgende:

«Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering for kommunelegen».

– Smittevernoverlegen har vurdert en konkret søknad om hjemreise for spillere i karantene, basert på en individuell vurdering av hver enkelt spiller fra landslagslegen i NFF. Denne søknaden ble innvilget i henhold til unntaksbestemmelsen i covid-19-forskriften.

Betingelsen for å kunne reise hjem for å være i karantene er at de er symptomfrie, at de bruker munnbind på offentlig transport og går rett i karantene når de kommer hjem, sier han til VG.

Samme Steen sier søndag ettermiddag at han stoler på spillerne. På NRKs spørsmål om hvilke sanksjonsmuligheter kommuneoverlegen har hvis spillerne bryter karantenen, svarer han:

– Det tenker jeg er et nok så hypotetisk spørsmål. Oslo kommune har jo ingen sanksjonsmuligheter. Men når spillerne har akseptert dette samtykket vi har gitt, så ligger det implisert at de skal følge betingelsene vi har satt. Da regner jeg med at de gjør det, sier Steen til NRK.

Onsdag skulle Norge møtt Israel i privatlandskamp, men den ble avlyst etter at en israelsk spiller testet positivt:

«Spinnvilt»

Den norske coronaforskriften gir ikke lov til å sende spillerne ut av landet for å dra på jobb - altså for å spille fotball. Landslaget må fortsette karantene på sitt bosted.

– Hvis de har karantene, bryter de norsk lov om (om de spiller). Hvis de visste det da de reiste, kan de straffes for falsk forklaring i og med at å reise rett i karantene var et vilkår for at de fikk lov til å fly. Uten å love det, kunne de ikke fått reist med fly, skriver Elden.

Han sier at, om spillerne skulle bryte loven, kan de straffes i sitt nye hjemland om det er straffbart også etter deres lovgivning. Han sier også at de kan straffes for falsk forklaring om de reiser til Gardermoen på falske premisser.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener det er «spinnvilt» at landslagsspillerne får fly rutefly etter å ha vært i nærkontakt med en smittet.

«Hvorfor får disse en særbehandling ingen andre har fått eller kommer til å få? Få fly rutefly etter nærkontakt? Fullstendig uforsvarlig», skriver han på mikrobloggtjenesten Twitter.

