Groenewegen mottok trusler: – Fikk en løkke til å henge barnet vårt med

Syklisten Dylan Groenewegen sier han og familien ble truet på livet etter skrekkvelten i Polen rundt.

SKREKKVELT: Dylan Groenewegens (i gult og sort) manøver førte til en stygg velt for Fabio Jakobsen (i rødt og sort) under Polen rundt i august. Foto: Tomasz Markowski / AP

– Vi fikk håndskrevne brev i posten. Det kom til og med en løkke til å henge vårt lille barn med. Når du leser meldingen og ser tauet, blir du sjokkert. Det var den avgjørende faktoren for meg for at dette ikke kunne fortsette, sier Groenewegen til nederlandske Helden.

Datteren til nederlenderen er cirka 1,5 år gammel. TV 2 har også omtalt saken.

Grunnen til truslene er den stygge velten Groenewegen forårsaket under Polen rundt i august. I en desperat kamp for å vinne rittet, nærmest taklet han Fabio Jakobsen ut i reklameskiltet før det ble massevelt.

Groenewegen sier politiet tok grep med en gang etter de fikk se trusselbrevene. I en periode hadde syklisten politiet som sikkerhet på utsiden av huset. Nederlenderen sier mange sprø tanker gikk gjennom hodet, og at det å gå ut av sengene var en stor utfordring.

– I begynnelsen får du et sjokk i kroppen. Vi har alarm på huset, og den ble stengt av i løpet av den perioden. Da får du de sykeste tankene i hodet, sier Groenewegen.

Han forteller også om en kjøretur på vei til foreldrene, hvor han hevder at en bil fulgte etter han lenge.

Groenewegen er utestengt fra sykkelsporten frem til 7. mai for manøveren. Han har beklaget, og sagt at han har trøblet med å sove etter hendelsen.

Fabio Jakobsen snakket for første gang om ulykken like før nyttår. Han sa at han vil legge episoden bak seg, men at han ikke er klar for å møte Groenewegen ennå. Jakobsen fryktet for livet.

– Det var blod overalt. Tilskuerne gjorde ingenting – de var for sjokkert over synet av meg. Florian (Sénéchal, lagkameraten) la merke til at jeg var kvalt i mitt eget blod. Jeg klarte ikke å bevege meg, han så panikken i øynene mine. I en refleks løftet han hodet mitt litt, slik at blodet kunne strømme fra munnen og halsen. Etter det roet jeg meg, har han fortalt. Det er alt han kan huske, minnet hans stopper der, sa Jakobsen.

