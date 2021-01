IBU-topp om Besseberg: – Han var som en valgt konge

Da amerikanske Max Cobb (55) stilte kritiske spørsmål om russisk skiskyting og doping, møtte han motstand hos korrupsjonssiktede Anders Besseberg (74).

SKISKYTTERTOPP: Max Cobb (nede til venstre), som her gir Johannes Thingnes Bø heder etter et renn, stoler ett hundre prosent på rapporten som ble lagt frem om Anders Besseberg i går. Foto: Privat/IBU

Det forteller Cobb i dette intervjuet med VG.

Han ble valgt inn i styret til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i 2016. Da var det fortsatt to år til Anders Besseberg skulle abdisere. Nordmannen hadde styrt internasjonal skiskyting i 26 år idet politiet i både Østerrike og Norge gikk til aksjon og gjennomførte razzia i to ulike land våren 2018.

Plutselig ble et æresmedlem i Norges idrettsforbund anklaget for korrupsjon, omgang med sexarbeidere og skjuling av dopingprøver.

– Besseberg var som en valgt konge. Han satt som president uten begrensning på antall perioder. Forsøkte man å si noe, så ble man klubbet ned av Besseberg og kretsen rundt ham, sier Max Cobb.

Han er skiskytterpresident i USA, og en av dem som har forklart seg for den uavhengige kommisjonen som har gransket Anders Besseberg. Kommisjonen la i går frem en knusende rapport, som levner Anders Besseberg liten ære.

Nordmannen anklages for å ha jobbet for russiske interesser, for å ha mottatt dyre klokker og gratis jaktturer, og for å ha sett en annen vei i dopingsaker. Økokrim bekrefter overfor VG at 74-åringen er siktet for grov korrupsjon.

– Jeg stoler på den rapporten som nå er offentliggjort. Ett hundre prosent. Alle brikkene passer i puslespillet mitt, basert på mine erfaringer med miljøet under Bessebergs ledelse, sier Max Cobb.

Anders Besseberg eller nordmannens advokat har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser. VG dro også hjem til 74-åringen i går, torsdag, uten resultat. Advokat Norberg Wess, med tilhold i Wien, sa imidlertid følgende til TV 2:

«Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, hverken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU».

Max Cobb sitter fortsatt i IBU-styret og forteller om et «helt annet forbund» i dag sammenlignet med hva tilfellet var for et par år siden.

Cobb er nevnt 28 ganger i den 220 sider lange rapporten som ble publisert i går. Amerikaneren nevnes som en aktør som stilte kritiske spørsmål.

ABDISERT: Anders Besseberg måtte gå av etter 26 år som IBU-president, da anklagene mot ham økte i styrke våren 2018. Foto: Jostein Magnussen

Påstander om hvordan Anders Besseberg hadde vært glad i jaktturer og kvinner, hadde han hørt i snaut 20 år.

– Da jeg kom inn i styret i IBU fikk jeg høre hvordan Besseberg og hans folk hamret ned dem som var uenig, sier 55-åringen på telefon fra Vermont i USA.

Cobb hadde ansvaret for skiskytingskonkurransene allerede under OL i Salt Lake City i 2002. Etter et langt liv i idretten er han ikke overrasket over det som kommer frem nå.

– Jeg tok aldri «bull shit-narrativet» til Anders seriøst, sier Cobb.

Gang på gang under samtalen med VG forteller han hvordan Besseberg skal ha forsvart russiske interesser når Cobb stilte kritiske spørsmål og viste til det WADA mener var bevis på at noe var galt.

– I desember 2016 mottok vi den andre McLaren-rapporten. Anders sa at det ikke var grunnlag for å gjøre noe med informasjonen vi mottok. Det ble påstått at ingenting tydet på at RBU (Det russiske skiskytterforbundet) var involvert. Jeg tok meg tid og leste hele rapporten, før jeg kontaktet en advokat. I rapporten fremkom det krystallklare opplysninger. E-poster fra Moskva som handlet om å skjule og «redde» en navngitt russisk utøver, sier Cobb.

Den russiske skiskytteren ble senere utestengt i to år for dopingbruk.

Før det holdt Cobb et innlegg under et styremøte i IBU. Møtet, samt innlegget, er omtalt i rapporten som ble publisert i går.

Men i referatet som ble publisert etter styremøtet er ikke Cobbs fremføring nevnt med et ord, ifølge granskingsrapporten som ble publisert i går.

– Vi fikk masse informasjon som ikke var offentlig. Detaljert informasjon som viste RBUs involvering. Men Anders (Besseberg) nektet hele tiden og tok alltid russerne i forsvar, sier Cobb.

I hvilken grad internasjonal idrett skal opprette en formell sak mot Besseberg basert på opplysningene som nå har kommet frem, skal vurderes av en egen integritetsgruppe i IBU.

Samtidig etterforsker både politiet i Østerrike og Norge nordmannen. Etter det VG erfarer, vil Besseberg bli kalt inn til nye avhør av Økokrim i fremtiden.

Stygg sak

Tore Bøygard, tidligere president i Norges Skiskytterforbund og nåværende styremedlem i IBU, er «tilbørlig til å være sjokkert» over det som kommer frem i rapporten.

Bøygard og Besseberg har kjent hverandre i flere tiår og kontakten mellom dem omtaler han som jevnlig helt til korrupsjonsanklagene kom i 2018.

Han husker spesielt tilbake til da Besseberg jobbet hardt – virkelig hardt – for at VM i skiskyting skulle legges til Tjumen i Russland, etter at russerne hadde blitt avslørt for å ikke operere i samsvar med antidoping-reglene.

– Det var skremmende at han kjempet så hardt for at de skulle få VM. Vi vet at det ble kjøpt stemmer, men vi kan ikke bevise det. Jeg var tydelig overfor Anders at dette ikke var greit. Det var en stygg sak, sier Bøygard.

TIDLIGERE NORSK PRESIDENT: Tore Bøygard satt som president i Norges skiskytterforbund da det ble arrangert VM i Holmenkollen i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tjumen fikk verdensmesterskapet, en avgjørelse Det norske skiskytterforbundet senere gikk i bresjen for å omgjøre. Til slutt ble Sibir-byen fratatt mesterskapet.

Bøygard selv er også kilde i rapporten og er sitert i forbindelse med påstanden om at Besseberg skal ha fått påspandert jaktturer i Russland.

– Anders har aldri holdt jakten hemmelig, han er en lidenskapelig jeger og har jaktet i hele Europa. Jeg har ikke noe grunnlag for å si at han ble kjøpt og betalt på de jaktturene, sier Bøygard.

– Alt rimer

Tilbake til Vermont i USA. Der sitter Max Cobb i en syv dager lang coronakarantene etter en tur til Europa for å følge skiskyttersporten.

På den ene siden er han sjokkert over detaljene fra gårsdagens rapport.

– Hvordan får slike, tilsynelatende, ukulturer leve videre?

– En særforbundspresident har mye autoritet. Kombinert med det faktum at Anders Besseberg ikke hadde begrensning på hvor mange perioder han kunne bli valgt for, så bygde det seg over tid en enorm støtte av enkeltaktører, som man kunne gi gjenytelser. Det er derfor det er så viktig med begrensning på antall perioder man kan være president, samt å ha politisk uavhengige integritetsgrupper. Det har man i dag. IBU er fullstendig annerledes i 2021 sammenlignet med for få år siden, sier Max Cobb.

