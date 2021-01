Fernandes’ frisparkperle sikret Solskjærs første seier mot Klopp

(Manchester United – Liverpool 3–2) Ole Gunnar Solskjær satte Bruno Fernandes på benken fra start, men det var likevel portugiseren som sendte Manchester United videre i FA-cupen.

– Han var ikke fornøyd da han ikke fikk starte, så han stod igjen og trente på frispark i en halvtime eller 45 minutter i går, og det funket, sier Ole Gunnar Solskjær om sin store stjerne i et intervju med BBC.

Fernandes trengte bare drøyt ti minutter på banen før han hamret inn et utsøkt frispark i keeperhjørnet til Alisson.

– Jeg tror det var viktig for dette laget å vise at vi kan vinne på våre premisser også, sier Solskjær.

Etter tre uavgjort og ett tap i de fire foregående oppgjørene sikret han dermed Ole Gunnar Solskjærs første seier mot Liverpool som manager.

I en åpen og underholdende fotballkamp var det Mohamed Salah som sendte Liverpool i føringen på Old Trafford.

– En skikkelig cupkamp, åpen og med sjanser til begge lag, sier Solskjær.

Et lekkert gjennomspill fra Roberto Firmino ble fulgt av en like lekker chip forbi den utrusende United-målvakten Dean Henderson.

Men Manchester United slo tilbake og snudde kampen. En strålende bakromsball fra Marcus Rashford ble dempet på brystet og hamret ned i hjørnet av Mason Greenwood, som ikke lot seg affisere av at venstreback Andy Robertson forsøkte å forstyrre ham med et brøl i avslutningsøyeblikket.

– Jeg så at spillerne ville veldig mye, av og til for mye, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i intervju med BBC etter kampen, og mener at laget etterlot litt for mye kontringsrom for Manchester United.

TRIUMF: Paul Pogba og Ole Gunnar Solskjær så ut til å være i betydeligere bedre humør enn Jürgen Klopp. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / REUTERS

Etter pause var rollene byttet da Greenwood spilte Rashford gjennom. Liverpools midtstoppervikar Rhys Williams bommet på ballen, og Rashford trillet ballen forbi Alisson.

– Vi skal selvsagt ikke slippe inn mål på den måten, men sånt skjer, sier Jürgen Klopp.

Deretter utlignet Mohamed Salah med sitt andre mål i kampen. Da byttet Ole Gunnar Solskjær inn sin viktigste spiller, Bruno Fernandes, og han tok ansvar.

Først ropte flere United-spillere på rødt kort etter at Sadio Mané satte knottene i leggen på Fred, som kom inn samtidig med Fernandes.

Craig Pawson dro bare opp det gule kortet og ble tilsynelatende heller ikke rådet av VAR-dommer Andre Marriner til å dra frem det røde.

Deretter hamret altså Bruno Fernandes inn den avgjørende scoringen på frispark, hans 28. mål på 51 kamper for klubben, noe som betyr at Manchester United er videre til femte runde av FA-cupen.

– Jeg trener veldig mye på dette. Cavani sa til meg før skuddet at jeg skulle prøve i keeperhjørnet, og det klarte jeg bra, sier Fernandes til BBC.

Det er fjerde gang på seks sesonger at Liverpool ryker ut i fjerde runde under Klopp. I de to øvrige sesongene har Liverpool røket ut i henholdsvis tredje og femte runde.

VINNERGLEDE: Bruno Fernandes ble nok en gang mannen som bikket en kamp i Manchester Uniteds favør. Foto: MARTIN RICKETT / X01348

For Liverpool ble det en ny nedtur etter at rekken med seriekamper uten tap på Anfield røk mot Burnley for tre dager siden.

Lagene møttes også i ligaen for en uke siden. Da endte det 0–0, men siden han Manchester United slått Fulham, mens Liverpool har tapt mot Burnley.

Nå mener bookmakerne at Manchester United har større sjanse til å ta gullet enn Liverpool, som sliter med å finne veien til nettmaskene.

På Old Trafford var imidlertid Mohamed Salah tilbake på scoringslisten for første gang siden de to målene han scoret i 7–0-seieren mot Crystal Palace i desember.

– Det var positive ting å ta med seg i dag, sier Klopp.

Mens Manchester United får besøk av Sheffield United i ligaen onsdag kveld, venter en tøff bortekamp mot Tottenham for Liverpool torsdag.