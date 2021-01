Norge-sjefen måtte ta en alvorsprat med spillerne

Norges landslagstrener satt oppe til klokken 08.00 på morgenen for å analysere hva som gikk galt mot Frankrike i VM.

Christian Berge har fått mye å tenke på, men er innstilt på å rette opp mot Sveits. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / POOL

Christian Berge var ikke den eneste som klødde seg i hodet da han så den norske statistikken etter åpningskampen i VM mot Frankrike. En ting var å tape, men for landslagssjefen var det måten det skjedde på som ergret ham mest.

Tilbake på hotellet natt til tirsdag så Berge solen igjen da han endelig var ferdig med å analysere Norge-kampen og den neste motstanderen, Sveits. Ikke før klokken åtte om morgenen lå han hodet på puten. Det han hadde sett av sitt eget lag forundret ham.

24 skudd gikk i mål. Den offisielle statistikken viste 27 skuddbom. Berge selv telte til 28. Norge bommet på over 53 prosent av skuddene sine.

– Jeg har ikke vært med på noe lignende, sier Berge om den lave treffprosenten og utdyper:

– Det er bom på mange gode sjanser. Kanskje var det litt høye skuldre og litt nye omstendigheter. Vi må vende på det i hvert fall.

Men Berge og resten av landslaget har kort tid på å snu det. Allerede lørdag venter Sveits.

Fakta Norge i VM * Norge startet VM med å tape 28–24 mot Frankrike. * Lørdag venter Sveits for det norske mannskapet. Sveits erstattet USA som måtte trekke seg grunnet stor utbredelse av koronasmitte i laget. * Mandag spiller Norge mot Østerrike i den siste kampen i innledende runde. * De tre beste lagene i innledende runde tar seg videre til hovedrunden. * Poengene man tar mot de andre lagene som tar seg videre fra innledende runde, tas med videre inn i hovedrunden. Derfor blir det viktig å slå Sveits for å ha best mulig utgangspunkt videre i mesterskapet. * Alle de norske kampene i innledende runde vises på TV 3 med avkast klokken 20.30. Les mer

Pratet med flere i laget

Derfor ble det heller ikke mange timer med søvn. Raskt etter frokost kalte Berge enkelte av spillerne som hadde bommet på mange sjanser inn til samtaler én og én.

– Det er noen som spiller en god kamp, men det er for få. De spillerne jeg har snakket med har et veldig revansjesug etter å ikke fremstå slik en gang til, sier Berge.

En av dem som spilte en god kamp mot Frankrike var Sander Sagosen. Norges stjernespiller var direkte delaktig med scoring eller målgivende i 20 av lagets 24 scoringer. Men nettopp dét var også litt av problemet, mener Berge.

– Vi mangler utstråling. Det ble mye Sander, og han vil gjerne ta det ansvaret. Vi snakket om å slippe ball, men i de periodene vi skal ta igjen tre mål, så blir vi litt stresset. Vi ønsker ikke at det skal bli så mye Sander.

Sander Sagosen scoret ti mål, men ble for alene, Foto: IHF

Reinkind: – Fint å høre hva sjefen tenker

En av posisjonene Norge ikke helt klarte å finne ut av mot Frankrike var høyrebacken. Det norske førstevalget, Magnus Abelvik Rød, er skadet. Mot Frankrike fikk både Harald Reinkind, Kent Robin Tønnessen og Eivind Tangen forsøke seg. Tilsammen scoret de tre kun på fire av tolv skudd.

Fredag formiddag var Reinkind en av dem som hadde en samtale med sjefen.

– Det er fint å høre fra sjefen selv hva hans tanker er. Vi kan komme med våre tilbakemeldinger. Så legger vi en plan inn mot Sveits. Det handler om å ta med seg de positive tingene, så må vi prøve å gjøre bedre de tingene som ikke var bra. Her kommer oppgavene tett på hverandre, sier Reinkind.

Han mener det er små justeringer i spillet som kan gjøre at skuddmulighetene blir enda større, og at bommene blir færre.

Kapteinen så et smånervøst lag

De tankene delte også kaptein Bjarte Myrhol. Han mente at han så et litt smånervøst norsk lag på parketten torsdag kveld.

– I sånne kamper handler det om å komme i gang, få den første scoringen og bygge på det. Vi ble hengende etter og Frankrike førte fra start til slutt. Det underbygger nok at det var et halvnervøst lag og at det ble litt krampaktig. Det er helt sikkert en grunn til noen av skuddbommene også, sier den norske kapteinen.

På tross av tap i første kamp, og ikke nattesøvn før klokken nærmet seg fire for spillerne grunnet doping- og koronaprøver, kunne Myrhol melde at det er god stemning fortsatt i den norske troppen.

– Vi har fått smilet tilbake, sier veteranen.

Nøkkelspiller muligens tilbake

Noe av årsaken til det var også at den norske playmakeren Christian O’Sullivan føler seg bedre. O’Sullivan måtte se åpningskampen fra hotellrommet grunnet magesmerter og feber. Fredag var han i bedre slag, og gjennomførte også en fysisk økt.

– Men vi må vente og se hvor mye vi kan presse ham i kampen mot Sveits, sa landslagssjef Berge.

Han var likevel klar på at det norske laget savnet O’Sullivan mot Frankrike, og at han kunne bidratt til at kampen ville sett annerledes ut.

Også Reinkind merket savnet av O’Sullivan ved sin side i åpningskampen.

– Han har vært en del av limet vårt i spillet i lang tid. Man merker at man mangler en playmaker i midten og en som gjør grovjobben bakover også, sier Reinkind.

Sveits ingen lett oppgave

Lørdag venter altså Sveits i den andre kampen i innledende runde. De fleste eksperter mener at det skal være en relativt enkel kamp for Norge å vinne. Men landslagssjef Berge advarer mot at laget har kniven på strupen og at man ikke kan ta enkelt på laget som vant sin åpningskamp mot Østerrike.

– Jeg hører mange sier det er grei skuring mot Sveits, men det er ikke enkelt altså. De har kanskje den beste ballfordeleren i verden, så det blir en utfordring.

Spilleren Berge sikter til er 37-åringen Andy Schmid som scoret syv mål i åpningskampen. Det er en spiller Reinkind kjenner godt til fra gamleklubben Rhein-Neckar Löwen.

– Det er en håndballmagiker. Han har vunnet kamper alene før. Sveits skal vi absolutt se opp for. Vi må være hundre prosent på om vi skal inn og ta to poeng der, mener Reinkind.