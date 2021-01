Eckhoff vant - Tandrevold kollapset og måtte få hjelp

Supersesongen fortsetter for Tiril Eckhoff. Selv med én strafferunde tok 30-åringen sin tredje verdenscupseier på rad. Verre gikk det med Ingrid Landmark Tandrevold som kollapset og måtte bryte løpet.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Dette var Eckhoffs 19. verdenscupseier. I mål var hun 9,3 sekunder foran Dorothea Wierer og 12,6 sekunder foran Lisa Theresa Hauser på 3. plass.

På sprinten i Oberhof var de fleste mest opptatt av det som skjedde med Eckhoffs lagkamerat Ingrid Landmark Tandrevold.

Fossum-løperen kollapset etter andre skyting og måtte få hjelp. Det norske støtteapparatet med landslagssjef Per-Arne Botnan kom raskt til da Landmark Tandrevold ble liggende i snøen.

– Det går bra med Ingrid, meldte Botnan til NRK etter å ha snakket med Landmark Tandrevold.

Tiril Eckhoff var «dritbekymret» for lagkameraten etter at hun kom i mål.

– Jeg håper bare ikke det er noe alvorlig. Det er ikke noe kult når man kollapser, sier Eckhoff til NRK.

– Jeg gikk forbi henne og tenkte at nå går vi sammen. Så ble hun borte og da skjønte jeg at det hadde skjedd noe.

Ingrid Landmark Tandrevold lå på en 9. plass etter andre skyting og var før start fryktelig interessert i å rette opp fadesen fra sprinten fredag hvor hun endte på en 73. plass.

Hun kom aldri til neste passering på 5,8 kilometer.

– Det går etter forholdene bra, sier landslagstrener Sverre Huber Kaas til NRK.

Han sier Landmark Tandrevold har fått skiftet og roet seg litt ned. Treneren sier dette om hva som skjedde før hun kollapset:

– Hun holdt pusten litt lenge under skytingen og fikk et lite sjokk. Etter strafferunden merket hun at det var noe som ikke var 100 prosent, og dermed måtte hun legge seg ned. Heldigvis var Per-Arne (Botnan) i nærheten og kunne tilkalle hjelp.

Verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland ødela sine vinnersjanser med en bom på hver av de to skytingene på sprinten. Hun endte på en 8. plass men beholder ledelsen i verdenscupen sammenlagt foran Tiril Eckhoff.

Vi oppdaterer!

TRE PÅ RAD: Tiril Eckhoff tok esongens sjette verdenscupseier i dag og den tredje på rad. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Publisert Publisert: 14. januar 2021 15:14 Oppdatert: 14. januar 2021 15:43