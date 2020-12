Dale Oen utvider til Oslo: – Alexander tenkte alltid store tanker

Robin Dale Oen (40) utvider Dale Oen-stiftelsen til Oslo. Han føler at det er i sin avdøde brors ånd. Men i vår var det krise med coronaen.

SATSER STORT: Vibeke og Robin Dale Oen utvider sitt tilbud til ungdom til hovedstaden. Foto: Dale Oen Stiftelsen

Alexander Dale Oen døde et par måneder før OL i 2012. Det var da han skulle krone en unik svømmekarriere med olympisk gull.

Brødrene hadde allerede snakket om å opprette en organisasjon der barn skulle lære mestring. Etter at lillebroren var død, førte Robin Dale Oens deres felles ideer videre.

De etablerte seg først på hjemstedet Øygarden og har siden utvidet til Bergen. Nå følger Oslo etter.

– Vi åpner i Ormsund i Oslo over nyttår. Det kommer til å bli de samme tilbudene der som vi allerede har her vestpå. Og behovet er neppe mindre på Østlandet, sier Robin Dale Oen til VG.

– Hvordan ville Alexander ha reagert på dette?

– Jeg håper og tror at han ville ha vært en drivkraft uten like. Vi liker å gjennomføre det vi starter på. Oslo er et naturlig neste steg. Alex tenkte alltid store tanker om hvordan han skulle få ting gjort.

Robin Dale Oen gjentar stadig stiftelsens mantra om at «vi gir ikke karakter, vi bygger karakter».

– Dale Oen-stiftelsen er en ideell organisasjon som retter seg mot barn i skolealder. Arenaene våre er forskning, teknologi og friluftsliv. Hos oss skal barna få oppleve mestring i spenstige omgivelser.

BRØDRE: Alexander og Robin Dale Oen fotografert sammen i 2004. Foto: Erik Johansen / SCANPIX

Robin Dale Oen forteller at det nesten var kroken på døren da coronaen slo inn over Norge.

– I mars var vi helt på felgen. Vi så på hva som kunne selges. Heldigvis fikk vi en avtale med kronprinsparets fond i sommer. Vi har klart å drive videre etter godt samarbeid med smittelegene. Men det var en enorm snuoperasjon å klare det. Samtidig ser vi at behovet er stort.

Omtrent 3.500 barn besøker Dale Oen-senteret i Øygarden hvert år. Og Dale Oen regner med at det blir omtrent like mange ved senteret som nå åpner i Oslo. Noen er der en dag, andre ei helg eller ei uke.

– Vi har funnet et fantastisk område i Ormsund med strand og kai og det hele. Etter hvert kommer vi også til å flytte den ene av våre to båter til Oslo.

Siden 2017 har Dale Oen-stiftelsen også hatt sitt eget «academy», der ungdom er hos dem hele året.

– Vi skal gjøre det samme i Oslo. Dette er et eventyrlig år for ungdom mellom 15 og 20 år som ønsker et modningsår før videregående, eller som forberedelse til arbeidslivet, sier Dale Oen - og forteller blant annet om samarbeid med romsenteret på Andøya, reise til Svalbard og lange båtturer. Dette er to klasser med 10 elever hver.

PÅ TUR: Dale Oen-senterets akademi på Svalbard-tur. Foto: Dale Oen Stiftelsen

– I fjor bygde vi Europas mest høyteknologiske hønehus. 90 prosent av elevene går senere ut i arbeidslivet eller til læreplasser. Det er gøy at det gir så gode resultater. Og det er lett å ty til tårene når elevene forteller om hva dette har gjort med livene deres.

De to brødrene snakket om at prosjektet skulle bli nasjonalt, og Robin Dale Oen har allerede pekt ut Kristiansand og Trondheim som de to neste stedene - når han også har Oslo oppe og går.

Han og kona Vibeke pantsatte huset og kjøpte senteret i Øygarden i 2013. Siden har det bare blitt mer og mer.

– Det er fantastisk å se smilet i øynene til ungdommene. Det er et givende arbeid, fastslår Robin Dale Oen.