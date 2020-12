Mamma Egner farget håret gult: – En hyllest til Halvor

OBERSTDORF (VG) Hun trodde neppe det skulle skje. Men Marit Egner – mamma til Halvor Egner Granerud – gikk med på et skikkelig stunt hvis sønnen tok ledelsen i verdenscupen. Nå går hun rundt med knallgult hår.

LEDERMANN: Halvor Egner Granerud hopper i gult, som verdens beste skihopper, og leder av verdenscupen. Her etter finaleomgangen i Oberstdorf hvor han endte på fjerdeplass. Foto: Geir Olsen /NTB

Gult er nemlig såå kult i familien Egner Granerud for tiden. Gult startnummer tilhører den som til en hver tid troner på toppen av sammenlagtlisten over verdens beste skihoppere. Der er Asker-hopperen alene – med suveren ledelse til tyskeren Markus Eisenbichler (142 poeng) – hvor han bare har økt poengforspranget fra han tok over «ledertrøyen» etter seieren i russiske Nizjnij Tagil 5. desember.

Og mamma Marit – barnebarnet til den folkekjære barnebokforfatteren og komponisten Torbjørn Egner (gikk bort i 1990) – forteller til VG at hun gikk sporenstreks til anskaffelse av gul hårfarge. For to år siden ble hun nemlig enig med sønnen om en helt spesiell avtale.

DEN GULE DAME: Marit Egner med gult hår, og gullakkert negler. Det er fargen som gjelder i familien Egner Granerud for tiden. Foto: Foto: PRIVAT/KAROLINE EGNER

– Det er ikke noe tapt veddemål, eller straff, men en hyllest til Halvor, sier Marit Egner.

Hun har vist sin skrikende hårfarge i sosiale medier. Men den «virkelig fargen» - ifølge henne selv refleksvestgult - må han ha dagslys for å få frem.

Når VG spør om hun forblir gul så lenge sønnen leder verdenscupen (siste renn 28. mars) svarer hun: - Jeg tenker det holder med denne gangen, og om 12 til 15 vasker, har jeg forhåpentligvis mitt blonde hår tilbake.

Hun medgir at hun mer enn gjerne skulle vært til stede i Hoppuka sammen med ektemannen Svein - og datteren Karoline - for å se Halvor kjempe for den første norske sammenlagtseieren i den prestisjetunge tysk-østerrikske hoppuke på 14 år. Karl Geiger leder etter Oberstdorf-rennet. Egner Granerud er 11 poeng bak. Marius Lindvik er 5,9 poeng etter.

– Det er utrolig gøy. Vi har så lyst til å reise ut. Men inntil videre får det holde med spennende dager hjemme, sier Marit Egner.

I Hoppuka er det av smittevernhensyn forbudt med publikum. Den fantastiske folkefesten med 25.000 tilskuere i den berømte Schattenbergbakken i Oberstdorf er utelukket på grunn av pandemien.

Halvor Egner Granerud forteller at han måtte minne sin mor på hva de hadde blitt enige om to år tilbake i tid. Og medgir at han fikk hakeslepp da han så resultatet.

– Jeg så et bilde av henne på skitur, da var det skikkelig gult, og jeg fikk helt sjokk, sier Halvor.

