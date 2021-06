Cavendish’ lange vei tilbake til Tour de France: – Det har vært hele livet mitt

For 9 måneder siden tok Mark Cavendish til tårene og trodde han hadde syklet sitt siste ritt. Tirsdag var 36-åringen tilbake på toppnivå og vant i Tour de France for første gang siden 2016.

ØYEBLIKKET: Mark Cavendish kunne slippe jubelen løs i Fougères etter en dramatisk avslutning på etappen. Foto: DANIEL COLE / AFP

– Det er veldig emosjonelt. Jeg har gjort det 30 ganger tidligere, men det betyr fremdeles like mye som den første gangen i Châteauroux i 2008. Jeg har fulgt med på Tour de France siden jeg var en liten gutt og fra jeg startet å konkurrere, så har det vært drømmen min å være her. Det har vært hele livet mitt, sier Cavendish i et intervju delt av TV 2.

Cavendish ble syk med kyssesyken i 2017 og 2018 og ettervirkningene gjorde at Cavendish var langt unna sitt beste nivå i de påfølgende årene.

– På grunn av omstendighetene, føltes det som om det var tatt fra meg. Det høres nok dumt ut, for det er bare et sykkelritt, men dette betyr alt for meg. Det har gitt meg det livet jeg har. Bare å være tilbake er en ære. Jeg kan ikke tro det, sier Cavendish.

GRATULERES: Tim Declercq var raskt fremme med en klem til Mark Cavendish i målområdet. Foto: Tim De Waele / Pool Getty

En av de som har fulgt ham gjennom de tøffe årene siden den forrige etappeseieren i Tour de France i 2016, er Gino Van Oudenhove. Belgieren har vært sportsdirektør i Qhubeka NextHash siden 2018-sesongen, laget Cavendish syklet for fra 2016 til 2019.

– Det er litt av et eventyr. Det viser at han er en av klasserytterne sykkelsporten har og hatt de siste ti årene. Det er bare å gratulere, sier Van Oudenhove til VG.

Nå er 36 år gamle Cavendish igjen på topp og tirsdag tok han sin første etappeseier i Tour de France siden 2016, og hans 31. seier i rittet totalt.

– Han viser jo at man aldri skal avskrive noen. Har han jo hatt en del tunge sesonger før han kom til Quick-Step. Tour de France er jo på en måte hans ritt, så det må være stort for ham å vinne der igjen etter så mange år, sier Alexander Kristoff til VG.

Til årets ritt er Kristoff hjemme i Norge, men han har kjempet side om side med Cavendish i en årrekke. En som både har vært lagkamerat og konkurrent med Cavendish er Edvald Boasson-Hagen, som også ble imponert over Cavendishs seier.

– Han har kjørt veldig imponerende i år. Det er gøy å se at han kan slå tilbake mot alle skeptikere. Han har hatt noen tøffe år. Da er det gøy å se at han virkelig er tilbake, sier Boasson-Hagen til TV 2.

Nå er spørsmålet om han også kan ta igjen Eddy Merckx, som har rekorden for antall etappeseirer i Tour de France med 34 – tre flere enn Cavendish.

– Det skal nok bli tøft, men du skal ikke avskrive ham på det heller, sier Kristoff.

– Etter det comebacket her er det ikke umulig, mener Van Oudenhove.

DEN FØRSTE SEIEREN: Mark Cavendish tok sin første etappeseier i Tour de France i 2008 på den 5. etappen til Châteauroux. I likhet med årets ritt, startet også den første etappen i Brest og joda, på torsdag er det målgang i nettopp Châteauroux. Thor Hushovd i grønn og hvit trøye til venstre for Cavendish. Foto: Stian Lysberg Solum

For veien tilbake for Cavendish har vært lang. I fjor høst trillet tårene etter Gent-Wevelgem. Den tidligere verdensmesteren fryktet at han hadde syklet sitt siste ritt i karrieren.

Han fikk imidlertid sjansen hos Deceunick-Quick-Step, et lag han syklet på fra 2013 til 2015. Cavendish omtalte det som å «komme hjem» etter flere år preget av nedturer.

Fra 2008 til 2013 tok han utrolige 25 etappeseirer i Tour de France. Da Tour de France så startet i Storbritannia i 2014, med målgang i morens fødeby Harrogate, veltet Cavendish ut på den første etappen og måtte bryte. Drømmen om den gule ledertrøyen brast, men han kom tilbake med én etappeseier i 2015 og slo virkelig til i 2016 med fire etappeseirer og én dag i den gule ledertrøyen.

Frem til årets ritt, som han først ble klar for etter at Sam Bennett måtte trekke seg i dagene før start, var det også sist Cavendish vant i Tour de France, men nå kan briten igjen jakte på rekorden til Eddy Merckx.

