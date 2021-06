McDermott takker Jesus etter strålende kamp mot Tromsø

(Tromsø - Kristiansund 0–0) Kampen mellom Kristiansund og Tromsø endte målløst. Mye på grunn av Kristiansunds sisteskanse.

BANENS GIGANT: Sean McDermott storspilte da Kristiansund møtte Tromsø onsdag kveld. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Vi er heldig som ikke ligger under, sa Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad i pauseintervjuet med Eurosport.

Og det er vanskelig å være uenig med kapteinen. Tromsø dominerte banespillet så til de grader mot et tannløst Kristiansund som ikke klarte å true Tromsø på noen som helst måte før sluttminuttene av den første omgangen.

Tromsø hadde på sin side syv cornere etter halvtimen, flere gode sjanser og et stolpeskudd.

En av hovedårsakene til at Kristiansund i det hele tatt kunne reise fra Alfheim med ett poeng er klubbens nummer 1.

Sean McDermott vartet opp med noen vanvittige redninger gjennom kampen og var virkelig stor gjennom de 90 minuttene.

– For det første må jeg takke Jesus. Han er grunnen til at jeg spiller som jeg gjør, sier keeperen til Eurosport etter kampen.

REDNING: Sean McDermott reddet straffeforsøket fra Kent-Are Antonsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB

Han fikk blant annet slått et skudd i stolpen og ut fra August Mikkelsen etter en drøy halvtime. Ikke lang tid før det reddet han også en heading fra kloss hold fra samme person.

I andre omgang fortsatte den irske keeperen storspillet da han blant annet reddet et straffespark fra Kent-Are Antonsen.

– Jeg beholder roen og stoler på Gud. Jeg takker Gud for at jeg gikk riktig i dag, sier mannen bak strafferedningen.

Dermed kunne Kristiansund reise hjem med et heldig poeng i bagasjen fra Tromsø. Kristiansund ligger nå på tredjeplass, mens Tromsø ligger på 13. plass.

– Jeg var veldig fornøyd med at vi klarte å holde nullen helt inn. Tromsø er et godt lag med godt spill. Det er vanskelig å demme opp for dem. Vi hadde en plan, men av og til må man ned i kjelleren. Det var en fantastisk laginnsats, sier KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

Mikkelsen spilte en god kamp på topp for Tromsø. Han var ikke meget fornøyd etter poengdeling mot Kristiansund.

– Jeg synes vi gjør mye bra. Vi har mange sjanser, men vi har litt uflaks i dag. Vi setter ikke sjansene vi får og bommer også på et straffespark. Men vi må ta med oss det positive og se fremover, sier Mikkelsen.

Publisert Publisert: 30. juni 2021 19:56 Oppdatert: 30. juni 2021 20:08

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 11 8 2 1 28 – 11 17 26 2 Bodø/Glimt 12 7 2 3 25 – 11 14 23 3 Kristiansund 10 5 2 3 8 – 9 -1 17 4 Vålerenga 10 4 4 2 17 – 13 4 16 5 Viking 10 5 1 4 19 – 21 -2 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk