Iuel viste OL-form: – Bedre enn noensinne

BISLETT (VG) Amalie Iuel (27) endte på 4. plass på 400 meter hekk med sterke 55,04 - et godt stykke bak Nederlands Femke Bol (21) som vant med personlig rekord 53,33 sekunder.

– Dette synes jeg er veldig lovende av Amalie Iuel, kommenterte NRKs ekspertkommentator Christina Vukicevics Demidov.

– En sesongstart som er bedre enn noensinne, tilføyde hun.

Amalie Iuel var også meget fornøyd etter løpet.

– Det var deilig. Dette skal jeg absolutt ta med meg til OL, sier hun til VG.

– Jeg følte jeg fikk bedre flyt mot slutten. Jeg sto bedre på oppløpet, men det fortsatt mer å jobbe med i svingen. Jeg kan bli flinkere til å få med meg farten i svingen, mener Iuel.

Til tross for det gode løpet på Bislett, er hun klar på medalje vil bli vanskelig i Tokyo.

– Det er urealistisk å si at jeg går for medalje. Det er noen amerikanere og noen i Europa som løper fort. Jeg må ha fokus på meg selv. Til syvende og sist kan jeg kun kontrollere det jeg kan gjøre. Jeg må fokuset på mitt, sier Iuel.

Iuel senket sin personlige rekord til 54,72 sekunder da hun kvalifiserte seg for semifinalen i friidretts-VM i Doha høsten 2019. Norgesrekordløpet kvalifiserte henne også for OL.

Foran årets Diamond League-debut hadde Karsten Warholms treningspartner løpt en konkurranse på langhekken, på Bislett med moderate 56,62 sekunder.

– Det er vanskelig å vite hvordan det ligger an, uttalte Iuel i et intervju vist på NRK rett før det som kan ha vært OL-generalprøven torsdag kveld.

Der fikk hun bryne seg på langt bedre konkurrenter enn samme sted 12. juni. Blant andre Nederlands komet Femke Bol (21) med års- og sesongbeste tid 53,44 og europamesteren fra 2018 i Berlin, sveitsiske Lea Sprunger (31) - med årsbeste 55,16 og «pers» 54,06.

Line Kloster (31), som de siste dagene har samlet nok internasjonale rankingpoeng til en OL-billett, skulle startet i bane en - men kom ikke til start etter å ha fått påvist feber, ifølge NRK. Langhekkveteranen har årsbeste 55,58 sekunder og personlig rekord 55,49.

Til sammenligning, for en pekepinn for hva som venter i Tokyo om en måned, ble Sydney McLaughlin (21) første kvinne til å løpe 400 meter hekk under 52 sekunder da hun sist helg senket verdensrekorden med 26/100 - til 51,90 - under det amerikanske OL-uttaket.

– Det Sydney leverte i finalen var ekstremt imponerende. Hun har en enorm fartsreserve som hun drar nytte av hele veien, og samtidig får hun det til å se veldig lett ut, skrev Iuel i en sms til VG da hun ble spurt om en kommentar til McLaughlins superløp i Eugene.

Amalie Iuel har trent under Leif Olav Alnes og sammen med Karsten Warholm siden Rio de Janeiro-OL for fem år siden. Året før debuterte danskfødte Amalie Iuel for Norges i et internasjonalt seniormesterskap i friidretts-VM i Beijing. Da var hun så ivrig og nervøs at hun krasjet i første hekk i innledende heat.

Det gjenstår tre Diamond League-stevner før OL. Amalie Iuel er ikke i startlisten på 400 meter hekk i Stockholm 4. juli.

Monaco neste fredag har ikke langhekken for kvinner på programmet, mens Gateshead 13. juli har det. Der er startlisten imidlertid ikke klar og offentliggjort.

