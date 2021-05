Lewis Hamilton drives av kampen mot rasisme: – Noen har ikke blitt holdt ansvarlige

Lewis Hamilton er blitt 36 år og har bare ettårskontrakt med Mercedes. Men nå antyder han at det blir Formel 1 også neste år. Kampen mot rasisme er blant det som driver ham.

FORMEL 1-KONGEN: Lewis Hamilton tangerte sist sesong Michael Schumachers rekord med syv VM-titler. Her er han fotografert på fredagens pressekonferanse i Portugal. Foto: Gabriel Bouys / POOL / AFP POOL

Uttalelsene fra Hamilton ble gjort på en Pirelli-test og er gjengitt av blant andre formula1.com.

Verdensmesteren ser ut til å nyte tittelkampen mot Red Bulls Max Verstappen. De to har vunnet hvert sitt løp så langt i 2021. Søndag er det Portugals Grand Prix.

Da George Floyd-saken dukket opp sist sommer, gikk Hamilton knallhardt ut mot dem i Formel 1 som ikke protesterte mot rasismen.

– Jeg ser de av dere som forblir tause, noen av dere de største stjernene, likevel forblir dere tause midt i urettferdigheten, skrev motorsportsstjernen på Instagram.

– Ikke et tegn fra noen i bransjen min – som selvfølgelig er en hvit-dominert idrett. Jeg er en av de få svarte, men står alene, fortsatte han.

Hamilton ble den første svarte verdensmesteren i Formel 1. Med sine syv VM-titler ligger han likt med Michael Schumacher. Ingen har flere.

Nå sier Mercedes-stjernen altså at kampen mot rasisme er noe av det som driver han videre:

– Det er oppmuntrende å se stegene som for eksempel mitt eget team gjør for å bli mer inkluderende og mer mangfoldig. Men vi har fortsatt mye å gjøre som sport. Det er fortsatt mange lag som har fortsatt å være tause og noen har ikke blitt holdt særlig ansvarlige ennå. Og jeg vet at ved å være her har jeg større sjanser til å bidra med å endre det enn hvis jeg ikke er her. Så det er noe jeg ønsker å gjøre, sier Hamilton.

Han understreker at han ikke vet hvor lenge han blir i Formel 1 og at han er en kan som kan ta spontane avgjørelser, men dekktesten med Pirelli på Imola er et signal – for det handlet om å utvikle nye dekk for 2022-sesongen.

KLAR: Lewis Hamilton under fredagens pressekonferanse foran Portugals Grand Prix. Foto: Gabriel Bouys / POOL / AFP POOL

Hamilton satte i begynnelsen av 2021 sin underskrift på en ettårig kontrakt med Mercedes. Han ønsket ikke å binde seg for lengre tid. Det første til spekulasjoner om hans fremtid.

Men nå trives han tydelig med duellen med Verstappen. Briten ligger ett poeng foran nederlenderen etter to løp.

Fakta VM-stillingen etter to løp 1. Lewis Hamilton, Mercedes 44. 2. Max Verstappen, Red Bull 43. 3. Lando Norris, McLaren 27. 4. Charles Leclerc, Ferrari 20. 5. Valtteri Bottas, Mercedes 16. 6. Carlos Sainz, Ferrari 14. 6. Daniel Ricciardo, McLaren 14. 8. Sergio Perez, Red Bull 10. Les mer

– Jeg nyter den konkurransen der. Det er i ferd med å bli spennende. Det er nå i enda større grad en utfordring, sier Hamilton. Både han og resten av teamet jublet voldsomt da det til slutt ble seier i Bahrain. Det var tydelig at det betydde mer enn vi har sett fra dem på lenge.

PS: Søndagens Portugal Grand Prix går på Viaplay kl. 16.00.

