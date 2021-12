Origi ble overtidshelt for Liverpool – til topps på tabellen

(Wolverhampton – Liverpool 0–1) Divock Origi (26) ble den store helten da Liverpool slet seg til tre poeng borte mot Wolverhampton.

TRE POENG: Divock Origi jubler sammen med Trent Alexander-Arnold (skjult) og Mohamed Salah etter overtidsscoringen.

Publisert For mindre enn 2 timer siden

Liverpool så ut til å gå målløse av banen for første gang denne sesongen, men tre og et halvt minutt på overtid dukket superinnbytter Divock Origi opp. Kulthelten, som har gjort det til sitt varemerke å score utrolige viktige mål for Liverpool, fikk ballen av Mohamed Salah inne i feltet og dunket ballen i mål.

– Divock Orgi, legenden, avsluttet det hele, og det er en strålende historie. Han er en utrolig spiss, som av ulike grunner ikke spiller så mye, men jeg håper han en dag finner en manager som bruker ham mer enn jeg gjør, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports etter kampen.

– Han er av de beste avslutterne jeg har sett, sier Klopp om Origi.

Scoringen er Origis andre i Premier League denne sesongen på kun 38 minutter spill.

Dermed vant Liverpool 1–0, noe som gjør at Liverpool har tatt seg forbi Chelsea og for øyeblikket topper Premier League.

– Vi kjempet og det var en vanskelig kamp mot et godt lag, både offensivt og defensivt. Det handlet om å vinne og dette viser mentaliteten vår, sier Origi etter kampen ifølge BBC.

– Å vinne kamper er alt du jobber for. Vi jobber sammen hele sesongen for å få seirer. Til slutt er det å få den seieren og det målet – det er den beste følelsen, sier Origi til LFC TV.

SEIERSGLIS: Smilet gikk trill rundt for Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

Frem til overtidsmålet så Diogo Jota ut til å bli syndebukken for Liverpool.

Jota, som spilte for Wolverhampton fra 2018 til 2020, ble møtt med buing fra hjemmefansen, men kom seg til et par gode sjanser i lørdagens kamp. Den største kom like før timen var spilt.

Portugiseren – som ble 25 år gammel lørdag – snappet opp ballen etter en kollisjon mellom Wolves-keeper José Sá og forsvarsspiller Romain Saïss. Med keeperen ute av posisjon, satte Jota fart mot mål. Der stilte Conor Coady og Max Kilman seg på streken, og fra fem meter skjøt Jota med full kraft rett i Coady.

BOM: Diogo Jota bommet på en eventyrlig sjanse.

Etter at Chelsea tapte 2–3 borte mot West Ham tidligere lørdag, leder nå Liverpool Premier League – i hvert fall for en liten stund. Skulle Manchester City vinne borte mot Watford senere lørdag kveld, vil Manchester-laget ta seg opp på toppen av Premier League-tabellen.

Liverpool hadde scoret fire mål i hver av de siste tre kampene i Premier League, og ble på onsdag det første laget på det øverste nivået i engelsk fotball som har scoret to mål eller mer i 18 kamper på rad. Borte mot Wolverhampton ble imidlertid rekken brutt for Jürgen Klopps menn, men ett mål holdt til tre poeng.

Før pause var det Mohamed Salah som var nærmest scoring, men en heroisk involvering fra Wolverhamptons Romain Saïss gjorde at Premier League-toppscoreren fikk styrt ballen i det tomme buret.

INGEN SCORING: Romain Saïss fikk akkurat forstyrret Mohamed Salah nok til at Liverpool-stjernen ikke fikk denne ballen i mål.

I den andre omgangen bølget det mer frem og tilbake, men det var Liverpool som fikk de største mulighetene. Jota, Sadio Mané og Thiago hadde alle store sjanser for Liverpool, men det var først på overtid at målet kom for Liverpool, signert Divock Origi.

Publisert: 4. desember 2021 17:55 Oppdatert: 4. desember 2021 18:48