Dennis Hauger ber nordmenn være tålmodige: – Det tar fort noen løp

Dennis Hauger (19 torsdag) parkerte konkurrentene i Formel 3. Han håper å kjempe om seirene også i Formel 2 - men ber folk være litt tålmodige.

KLART TIL START: Etter å ha herjet i Formel 3 i 2021, er Hauger nå klar for det nest øverste trinnet, Formel 2.

– Jeg prøver ikke å sette meg noen mål, ikke legge press på meg selv. Jeg vet nivået er høyt, og at det blir hardt som «rookie» de første løpene, sier Aurskogs store sønn.

Vi treffer ham på et fotoshoot for sponsoren Lendo. Han gjør tålmodige alt som fotografen ber om og ser ikke ut til å kjede seg.

– Oscar Piastri var vel nummer syv i kvalifiseringen til sitt første løp. Jeg vet at jeg har en del å hente i kvalifiseringen for å kunne fighte om beste startposisjon, sier Dennis Hauger.

Vi dropper «når kommer du til Formel 1»-spørsmålet. Han får det stort sett hver eneste gang han gir et intervju, men har lært seg til å svare passe rundt på det. Derimot spør vi om han kan kjempe i teten allerede fra start i Formel 2:

– Løpshastigheten er der. Men jeg har litt igjen til å ha full tillit til dekkene og stole 100 prosent på bilen. Det er noe jeg må jobbe med og få erfaring med. Det tar fort noen løp.

– Når jeg har det 100 prosent, så kan jeg fighte om seirene. Jeg håper det blir så tidlig som mulig på sesongen.

Dennis Hauger fotografert under en reklameinnspilling for Lendo denne uken.

Vi snakker om nedbremsingen til svingene. Den er annerledes i Formel 2.

– Det karbonbremser. I Formel 3 hadde vi stål. Det er mye vanskeligere å holde temperaturen i bremsene oppe. Det er mye for ikke å slite ut dekk og bremser og alt, og samtidig opprettholde den perfekte effekten i bremsene.

– Det er mye mer jobbing med bremsene enn det jeg har vært vant til. Det er prosedyrer for å holde alt i sjakk, for å få full effekt på bremser og dekk.

Alle bilene i Formel 2 har samme motorleverandør. Det er en 3,4 liters krutt-tønne med 620 illsinte hester.

– Det spesielle er at turboen «kicker» inn så hardt når du går på gassen. Det gjør at du må være passiv på gassen av svingene. Dermed blir teknikken annerledes enn jeg har vært vant med. Det er lettere å gjøre små feil når det er så mange hester. Det gjør at man må være litt mer passiv, mener Dennis Hauger.

Han synes det er vanskelig å peke spesielle favoritter i årets Formel 2-felt. Selv kjører han for Prema-teamet - som han vant Formel 3-mesterskapet med i fjor. Han har fått med seg ingeniøren sin videre til Formel 2. Det mener han er viktig.

– Jeg kjenner Prema og folkene der godt. Det er viktig når du kommer inn som «rookie».

Hauger vil ikke si noe om han ser for seg ett eller to år i Formel 2.

Formel 1-kommentator på Viaplay - og samtidig sportssjef i Norges Bilsportforbund - Atle Gulbrandsen tror Dennis Hauger må regne med to år.

– Jeg tror Dennis kommer til å være med i toppen i år, og at han kan vinne løp. Men jeg tror vi skal forberede oss på at han trenger to år i Formel 2, før han kan være aktuell for Formel 1.

I Formel 3 var det veldig spesielle regler for å gjøre løpene mer spennende - men det gikk ut over de beste. Gulbrandsen forklarer at reglene i Formel 2 er slik:

– Det er kvalifisering fredag. Den avgjør startrekkefølgen til søndagens løp. I lørdagens løp snur man startrekkefølgen på de ti første fra kvalifiseringen. Søndagens løp gir flest poeng og betyr mest.