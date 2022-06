Kraftige reaksjoner etter dramatisk Viking-tap: – Det er rett og slett skandaløs dømming

(Viking – Sandefjord 1–2) Sandefjord utnyttet Vikings tabber og påførte siddisene deres første tap på hjemmebane denne sesongen. Bortelaget var imidlertid svært lite fornøyde med det som skjedde i forkant av Vikings mål.

Det var i forkant av Vikings 1–0-scoring at David Brekalo klarerte unna ballen, før han dundret inn i Sandefjord-spiller Mats Haakenstad med voldsom kraft. Backen ble liggende. Kort tid etter scoret Kristoffer Løkberg.

– Jeg sier til dommeren: «Faen, det er hodeskade. Hvorfor stopper du ikke?». Så lar han spillet gå. Jeg skjønner ikke hvordan reglene funker, sa Sandefjord-kaptein Harmeet Singh til Discovery i pausen.

Etter å ha sett TV-bildene, ble han enda mer frustrert.

– Det der er helt klart. Stopp spillet for faen. Hva om det hadde vært mer alvorlig? La oss håpe det går bra, sa Singh.

Harmeet Singh (til venstre) var lite fornøyd med dømmingen til Svein Oddvar Moen. Her gir dommeren gult kort til Viking-spiller Veton Berisha (til høyre).

Situasjonen oppsto rett før pause. Haakenstad kunne ikke fortsette kampen og ble byttet ut til fordel for Keanin Ayer.

I det Discovery-sendte programmet Fotball Direkte var de nådeløse mot hoveddommer Svein Oddvar Moen og hans medhjelpere.

– Dommeren skal stoppe kampen. Vi kan diskutere om det er gult eller rødt kort på Brekalo, men dommeren skal stoppe kampen. Der er regelen klar når det er hodeskade, sa Lars Bohinen, som for øvrig trente Sandefjord fra 2014 til 2017.

– Det er rett og slett skandaløs dømming, konkluderte Discovery- og VG-ekspert Christian Gauseth.

– Jeg tror ikke intensjonen er å gå inn stygt eller skade ham, men det blir stygt. Han går rett inn i skallen på ham, sier Sarpsborg 08-spiller Joachim Thomassen.

SCORET: Kristoffer Løkberg scoret 1–0 for Viking mens Sandefjord-spiller Mats Haakenstad lå nede for telling.

Det var Kristoffer Løkberg som scoret målet. Etter å ha kranglet med seg ballen på kanten av femmeteren, chippet han ballen i hjørnet bak Sandefjord-keeper Jacob Storevik.

– Jeg tror ikke det er frispark, men dommeren må vurdere om det er hodeskade. Det er dommerens ansvar. Vi spiller til han blåser, sa Løkberg til Discovery i pausen.

Etter timen spilt utlignet Sandefjord. Viking-spiller Sondre Bjørshol og keeper Patrik Gunnarsson klarte ikke å bestemme seg for hvem av dem som skulle ta ballen. Da snappet Mohamed Ofkir opp ballen og pirket den i det åpne målet.

Ofkir var også nest sist på Sandefjords 2–1-scoring. Først stjal han til seg ballen fra Markus Solbakken, før han spilte frem Alexander Ruud Tveter. Spissen plasserte ballen i hjørnet fra sekstenmeterstreken.

JUBLET TIL SLUTT: Sandefjord-spillerne kunne til slutt juble etter en sterk snuoperasjon.

Viking var svært nære utligning. Først ble Mai Traores heading stoppet av tverrliggeren, før Jesper Taaje reddet på målstreken. Dermed vant Sandefjord 2–1.

Det er Vikings første tap på hjemmebane denne sesongen.

Siddisene åpnet sesongen på forrykende vis med fem seirer på seks kamper, mot blant andre Bodø/Glimt og Viking.

Nå er det imidlertid inne i en tyngre periode. For øyeblikket står de to tap og to uavgjort på de fire siste kampene.

