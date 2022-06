VIF-sjef på intern jakt etter Trøim-avsløring: – Skal røykes ut

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson (48) er forbannet etter at innholdet i et møte mellom klubbeier Tor Olav Trøim (59) og spillergruppen ble lekket til media.

MØTTE VIF-SPILLERNE: Vålerenga-eier Tor Olav Trøim gikk inn i garderoben og talte til laget sist uke – et møte som har lekket til pressen. Her ankommer han et bryllup med Celina Midelfart i 2014.

Vålerenga er i fare for å rykke ned etter 11 poeng på sesongens 11 første kamper. Bare FK Haugesund, Jerv og Kristiansund har gjort det verre. Fire av de seks siste seriematchene er tapt. Ingen av dem er vunnet – noe som har ført til rop om trener Dag-Eilev Fagermos avgang fra Vålerenga-supportere.

Sist uke var milliardæren Tor Olav Trøim i garderoben og talte til spillerne, noe Nettavisen har skrevet om. Som eneeier av Vålerenga Fotball AS skal Trøim ha fredet Fagermo og etterlyst mer vinnervilje fra spillerne. Sportssjef Jonsson var på arbeidsreise i Spania på dette tidspunktet, men har fått med seg medieomtalen av saken.

– For det første må jeg si at det er fantastisk at vi har en eier som viser et slik engasjement. Det viser at han så veldig gjerne vil få til dette. Men at det lekker ut i media, er en forbanna uting. Det er en ting jeg virkelig ønsker å få stoppet i klubben. Sånne lekkasjer skal røykes ut. Det skal ikke skje, sier Jonsson til VG torsdag ettermiddag.

Vålerengas sportssjef opplyser også at Torgeir Børven ikke lenger er aktuell for klubben - samtidig som han bekrefter at en rekke spillere er på vei bort.

HAR SLITT: Vålerenga må kjempe for å unngå nedrykk denne sesongen.

Jonsson vil nå finne ut hvem som står bak lekkasjene til media. Selve spillegruppen består av 25 spillere og en håndfull støtteapparat, uten at det er kjent hvor mange som var med på møtet.

– Ting som blir sagt i en garderobe skal ikke bli sitert i aviser. Det er en uting. Jeg skal finne ut hvem det er og hvordan det kommer ut.

– Hva vil skje med vedkommende hvis du finner ut hvem som har delt informasjonen?

– Vi må prate om dette, og folk må skjønne hvorfor dette ikke skal skje. Det kan være noen som vil bort fra klubben, sier Jonsson.

SPORTSSJEF: Joacim Jonsson tok jobben i slutten av mars. Før det var han blant annet fotballekspert for VG.

Trøim gir sjelden intervjuer, men «industribyggeren» stilte sist måned opp under arrangementet DNB Invest. Da pratet han blant annet om to krevende år i energisektoren. I 2020 og 2021 forsvant verdier for flere milliarder kroner fra forretningsimperiumet hans, men 59-åringen sto gjennom stormen og har i etterkant hentet seg inn igjen.

– Det var mildt sagt helt jævlig. Jeg gikk gjennom to år hvor det eneste jeg eide som ikke rykket ned, var Vålerenga. Ellers gikk det stort sett ned. Det var surrealistisk å oppleve. Det var dager der man våknet opp hvor det eneste man gledet seg til var å legge seg om kvelden, uttalte Trøim med et smil.

Nå ønsker han at Vålerenga snur lagets negative trend. Før sesongen ble svenske Jonsson ansatt som ny sportssjef. Sommerens overgangsvindu kombinert med lagets svake resultater gjør at Jonsson har press på seg for å lykkes på spillermarkedet den kommende tiden.

Fakta Vålerengas sesongstart i tall Tabellplassering: 13. plass Antall poeng: 11 på 11 kamper Målforskjell: – 9. 12 for og 21 mot. Best rangerte spiller på VG Børsen: Osame Sahraoui, 44. plass (5,18 i gjennomsnittlig vurdering). Uttelling for «Expected Goals»: 12 mål i realiteten mot 20,76 forventede mål. Differanse: – 8,76 mål. Kilder: VG Børsen, WyScout Les mer

VIF-sjefen bekrefter at de har jobbet med å bringe Torgeir Børven til klubben, men at spissen ikke lenger er aktuell for Vålerenga på grunn av det som skal være et for høyt krav fra den tyrkiske klubben Gaziantep.

Jonsson opplyser også at Taofeek Ismaheel, Aron Dønnum og Ivan Näsberg er ferdige i VIF når avtalene deres utløper neste uke. Fagermo har tidligere uttalt til VG at han ønsket Ismaheel med videre, men nigerianeren vender nå tilbake til franske Lorient etter å ha vært på lån i vårsesongen.

I tillegg stadfester Jonsson at Vålerenga er i ferd med å selge keeper Kjetil Haug til utlandet. Parallelt er det en enighet med Vidar Örn Kjartansson om at spissen får forlate klubben i sommer hvis det kommer et tilbud som begge parter er fornøyde med.

Etter det VG kjenner til lukter også Odd og Stabæk på spisskollega Henrik Udahl.

– Det har vært hektisk fra dag én i jobben og det blir enda mer konkret og hektisk nå med åpningen av overgangsvinduet. Dette er ikke en jobb, det er en livsstil, sier Jonsson.

IKKE AKTUELL FOR VIF LENGER: Det sier sportssjef Jonsson om Torgeir Børven.

VGs gjennomgang av Vålerenga-troppen forteller at et tosifret antall spillere kan være aktuelle for å forlate klubben enten i sommer eller til vinteren. Sportssjefen innrømmer at situasjonen ikke er ideell.

– I utgangspunktet er det aldri gunstig å gjøre for store utskiftninger. Det er ingen optimal situasjon sånn sett. Samtidig har vi underprestert som lag. Vi er ikke kjempefornøyde med å ha elleve poeng, for å si det sånn, sier Jonsson – og legger til at de må ha en keeper, stopper og angrepsspiller.

– Hvordan er arbeidsbetingelsene nå?

– Vålerenga er alltid attraktiv som en hovedstadsklubb, men det er ingen tvil om at det er lettere hvis vi kjemper om medaljer. Hvis spillere kan velge mellom et lag som ligger på 2. plass og et som kjemper om å unngå nedrykk, velger de gjerne 2. plassen. Så vi må begynne å bevise ting sportslig. Klarer vi det, er det ingen klubber som er mer attraktive enn Vålerenga.

– Hvilke ressurser har du til rådighet?

– Vi har ikke sinnssyke ressurser til rådighet, men noe har vi - uten at vi er med på noe pengegalopp. Vi har vært i dialog med Børven og den tyrkiske klubben, men der trakk vi oss unna fordi klubbens krav ble for høyt. Det vi mener spilleren er verdt, betaler vi, men ikke en krone mer.

– Når kan man forvente at dere har nye spillere på plass?

– Jeg hadde blitt overlykkelig om vi kunne presentert noen til uken. Det ønsker vi å gjøre først og fremst for oss selv, fordi vi trenger å få inn nytt blod, men også fordi det gir positive signaler til omgivelsene. Det vil vise at vi skal være med. Vi legger oss ikke ned og dør selv om vi har fått en ræva start på sesongen. I situasjoner som dette er det kanskje enda viktigere å vise handlekraft enn når det går bra, sier Jonsson.

Lagets neste kamp er hjemme mot Odd på søndag klokken 20.00.

Publisert Publisert: 23. juni 2022 16:01 Oppdatert: 23. juni 2022 16:59