Vålerenga ute av cupen etter ydmykelse mot Odd: – Utrolig skuffende

INTILITY ARENA (VG) (VIF-Odd 0–3) Vålerengas allerede dystre sesong ble onsdag enda mørkere. Blåtrøyene røk på et stortap på eget kunstgress, mot trener Dag-Eilev Fagermos tidligere klubb.

– Det er utrolig skuffende. Det er skuffende å tape 3–0 hjemme her i en viktig cupkamp, sier Fagermo til VG.

Odds serbiske nyervervelse Milan Jevtovic (28) vippet inn 1–0 for gjestene fra Skien etter 20 minutter – før Sander Svendsen (24) smalt inn 2–0 og trillet inn 3–0 med bare noen sekunders mellomrom i andre omgang.

– Å tape 3–0 hjemme er bare veldig dårlig. Vi er mentalt svake eller noe. Jeg vet ikke hva det er. Jeg føler at vi ikke gjør det bra nok i nøkkeløyeblikkene, sier VIF-spiss Vidar Örn Kjartansson til VG.

– Gjennom hele sesongen har vi hatt noen gode kamper og så noen dårlige. Da det var 2–0 i dag, ga vi bare opp. Vi må virkelig grave dypt og finne ut hva som er galt. For ingen liker dette her. Alle kampene kan nå være et mareritt, eller helt fine. Vi er ikke stabile, sier den islandske spissen.

– Kan ikke drepe folk

Ydmykelsen var nærmest total for Vålerenga, som i realiteten bare kunne berge en ellers begredelig sesong med et cupeventyr. Nå er håpet om Ullevaal ute for laget som ligger på 8. plass i Eliteserien - mens 12 ganger NM-vinner Odd kan glede seg til fjerde runde.

Fagermo må nå jobbe med å løfte spillerne til høstens gjenstående matcher.

– Det er ikke annet å si enn at alle skjønner at dette er veldig skuffende. Man kan ikke drepe folk. Vi må jobbe med å komme oss opp på bena, og fortsette den strategien vi har. I dag er vi altfor usikre. Forsvarsspillet blir altfor åpent og det er for lett å score på oss. Det skal ikke kjennetegne oss, sier Fagermo.

Gikk i oppløsning

Vålerenga-trener Fagermo mønstret et så sterkt mannskap som mulig til tredje runde-matchen. Det første kvarteret var laget hans også best, men etter at midtstopper Ivan Näsberg (25) gikk ut med skade, raknet alt.

Fagermo byttet inn Tobias Christensen på midtbanen, noe som gjorde at Fredrik Oldrup Jensen overtok Jonatan Tollås Nations høyre stopperplass mens sistnevnte ble flyttet over til den venstre som Näsberg hadde forlatt.

På høyrebacken debuterte den tidligere Skeid-gutten Fredrik Holmé (20) fra start, noe som straffet seg etter 20 minutter. Da lå den unge forsvarsspilleren ute av posisjon idet Odd-stopper Odin Bjørtuft (22) hamret en lang ball presist i bakrom retning Jevtovic. Med Holmé borte var det opp til Oldrup Jensen å løpe opp Jevtovic, men Vålerengas nye høyre stopper klarte aldri å ta igjen serberen. Han var også iskald alene med keeper Kjetil Haug (23) som havnet på mellomdistanse.

Utover i omgangen slet Vålerenga i tillegg med presspillet. Det fungerte ikke uansett hvor mye Fagermo forsøkte å instruere spillerne sine fra sidelinjen.

– Det blir en utfordring da Ivan må ut. Da har vi ikke midtstoppere. For Fredrik Holmé spiller back. Brage Skaret har problemer med lungene etter corona, og kan ikke spille mer enn 20 minutter. Da må Fredrik Oldrup ned, det blir for mange endringer og det blir feil fordi de ikke er vant til å spille i de posisjonene, forklarer VIF-sjefen om hvorfor Braget ble sittende på benken og de mange rokeringene.

Svendsens magiske dobbel

Amor Layouni og Örn Kjartansson har begge fått kritikk etter å ha blitt hentet til klubben før sesongen. Etter 24 minutter kunne duoen ha rettet opp noe av inntrykket, men Kjartansson klarte ikke å styre et godt Layouni-innlegg i mål fra fem meters hold. I stedet gikk ballen ned i bakken, opp i tverrliggeren og ut.

– Det har vært en røff sesong for meg. Starten var ikke den beste og så ble jeg skadet. Nå begynner jeg å komme meg i kampform og å føle meg bra på banen. Jeg gjør mitt beste og vil starte å score mål. Når det neste kommer, tror jeg at jeg vil få mer selvtillit. Akkurat nå spiller vi ikke godt nok til å fortjene noen ting, sier Kjartansson.

På stadion begynte frustrerte publikummere å gi uttrykk for lagets svake opptreden, men det hjalp ikke.

I stedet viste et tidligere Molde-talent seg frem. Først snurret Svendsen rundt med VIFs Christensen og hamret ballen i mål fra rundt 20 meter. Deretter styrte 24-åringen ballen rolig forbi Haug et kvarter ut i andre omgang.

Tok av profilene

Åtte minutter senere hadde Fagermo sett nok av både Layouni og Kjartansson. Begge de høyt lønnede spillerne ble tatt av banen. Inn kom Seedy Jatta og Henrik Udahl, uten at noen av dem kunne gjøre noe med Odds dominans i målprotokollen.

Nå har Vålerenga kun ligaspill igjen. Der ligger laget på 8. plass. Og på søndag venter regjerende seriemester Bodø/Glimt på Aspmyra.

– Det er 11 kamper igjen. Det er mye. Vi må gjøre det vi kan for å gjøre det best mulig i Eliteserien, sier Fagermo.