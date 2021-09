Åpner for én av disse i Tyrkia-troppen: – Alle fire er foregangsfigurer

Uttaket til «finalen» mot Tyrkia er få dager unna. Landslagssjef Ståle Solbakken (53) åpner igjen for å ta ut en av formspissene fra Eliteserien.

NORGE-AKTUELLE: Veton Berisha (til venstre), Erik Botheim, Ohi Omoijuanfo og Thomas Lehne Olsen kan få seg en Tyrkia-tur

Tirsdag – etter helgens runde – presenterer Norges trener troppen til dobbelen mot Tyrkia (8. oktober i Istanbul) og Montenegro (11. oktober på Ullevaal).

Den første avgjør trolig Norges VM-skjebne: En seierherre på Fenerbahces arena Sükrü Saracoğlu denne fredagen vil plassere laget i posisjon til å kjempe med gruppeleder Nederland om puljeseieren, og i det minste kontrollere andreplassen, som gir playoff.

Etter syv poeng og tre solide prestasjoner på forrige samling, var Solbakken klar på at Norge enten må vinne borte mot Tyrkia eller Nederland. Det krever scoringer, og frem mot uttaket vurderer landslagssjefen om han trenger tre eller fire rene spisser i Istanbul.

– Det har vi ikke bestemt oss for. Vi har et par-tre plasser som vi diskuterer, sier Solbakken til VG.

Genk-proffen Kristian Thorstvedt (22) – som kan spille overalt i offensive posisjoner – blir isåfall vurdert som midtbanespiller i dette tilfellet. Skulle Solbakken og støtteapparatet ende på fire rene spisser, bekrefter landslagssjefen at det er åpning for én av de fire mest målfarlige tilhørende i Eliteserien.

Det betyr at Ohi Omoijuanfo fra Molde, Thomas Lehne Olsen i Lillestrøm, Bodø/Glimts Erik Botheim eller Viking-spiller Veton Berisha kan bli et supplement til trioen Erling Braut Haaland (21), Alexander Sørloth (25) og Joshua King (29).

– Det er fire markante spisser i Eliteserien på fire av de fem beste lagene. Alle fire er foregangsfigurer på forskjellig måte, beskriver Solbakken.

– Så en av disse kan komme med?

– Ja, én av dem kan komme med. Men ikke to. Det blir null eller én, fastslår Norges landslagssjef.

Det ble debatt i etterkant av uttaket sist, da Glimt-suksessen Botheim ble valgt foran ligatoppscorer Ohi Omoijuanfo. Etter to mål mot Mjøndalen i 18. serierunde, beskrev Ohi lattermildt i et tv-intervju med Eurosport at han måtte være nest best i ligaen.

– Da de først tok ut en spiller fra Eliteserien, er jeg litt skuffet over at det ikke ble meg. Jeg mener ikke at Botheim ikke fortjener det, men når de først tar med noen herfra, har du lyst til at det skal være deg. Men sånn ble det ikke. Kanskje neste gang, uttalte Molde-spissen.

FØLGER MED: Ståle Solbakken så cupoppgjøret mellom Vålerenga og Odd (0–3) fra tribuneplass onsdag kveld.

Solbakken gjentar hvorfor Botheim ble tatt ut da:

– Vi så for oss Norge-Nederland 0–0 med et kvarter igjen. Hvem er god i boksen, hvem kan lese nedfallsfrukten. Også hadde vi en avtale med Leif Gunnar (Smerud). Det ble overveid sånn, sier Solbakken – og sikter til at Glimt-angriperen kunne sendes ned på U21-landslaget etter Nederland-kampen.

Det kunne ikke 27 år gamle Omoijuanfo, mens Botheim bidro til en kanonstart for Norge i U21-landslagets EM-kvalik.

– Er det andre fra Eliteserien som er aktuelle nå?

– Det ligger syv-åtte boblere der. Som spiller jevnt over godt. Så har du noen som akkurat har dratt ut, som Fredrik Aursnes, svarer Ståle Solbakken.

