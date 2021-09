Brudd mellom Oliver Solberg og kartleseren: – Det er ikke ideelt

Rally-stjernen Oliver Solberg (19) må på jakt etter ny kartleser. Samarbeidet med Aaron Johnston er plutselig over.

PÅ KARTLESERJAKT: Oliver Solberg.

Dette er den tredje sesongen Petter Solbergs sønn har hatt iren ved sin side i passasjersetet. Petter Solberg bekrefter bruddet overfor VG.

– Dette er ikke ideelt, sier Oliver Solbergs far.

– Hva gjør dere nå?

– Vi kikker etter en ny kartleser.

Etter det VG forstår er det ikke så lett å finne kartlesere på øverste hylle. Petter Solbergs mangeårige kartleser Phil Mills er ikke aktuell for å overta som Oliver Solbergs faste kartleser. Derimot er det ikke utenkelig at han kan steppe inn nå i høst.

– Etter nesten tre fantastiske år som jeg har jobbet sammen med Aaron Johnston, har vi nå bestemt oss for å gå hver vår vei, skriver Oliver Solberg på sosiale medier.

Her jubler Aaron Johnston og Oliver Solberg sammen etter seier i Rally Estland i 2019, deres første store triumf sammen.

Selv om Oliver Solberg har gått på skole i Frankrike og snakker fransk, er det trolig mest aktuelt med en engelskspråklig kartleser også i fremtiden.

Johnston gikk glipp av Oliver Solbergs debut i rally-VMs toppklasse sist vinter etter som han testet positivt for corona. Derimot var Johnston på plass da Solberg kjørte Safarirallyet.

Dette er faktisk det andre bruddet mellom en kjent rallyfører og hans kartleser denne uken. Ford-føreren Adrien Fourmax og Renaud Jamoul har også gått hver sin vei.

– Det er ikke bra for Oliver å miste kartleseren nå. Det betyr at han må starte litt på nytt igjen. Det blir en utfordring for Oliver, sier Henning Isdal til VG.

Han er ikke bare Viaplays Formel 1-kommentator, men har også mange tiårs erfaring som kartleser selv.

– En rallyfører og hans kartleser tilbringer ekstremt mye tid sammen i ekstreme situasjoner, fortsetter Isdal og undrer på om det som har skjedd har sammenheng med at Oliver Solberg/Aaron Johnston nå i det siste for første gang har hatt motgang i rallysporten.

– Forholdet mellom en fører og en kartleser er omtrent som et ekteskap. Det skal fungere ikke bare faglig, men også sosialt. Det tar tid å bygge opp et slikt forhold. Jeg er litt overrasket over at det er slutt etter såpass kort tid, sier Isdal.

– Heldigvis har Oliver Solberg faren sin til å hjelpe seg. Petter har masse erfaring. Selv opplevde Petter at M-Sport krevde at Phil Mills skulle være Solbergs kartleser, mens Petter i utgangspunktet hadde Cato Menkerud. Nå kan Petter med sin erfaring hjelpe Oliver videre.

Oliver Solberg kjører for Hyundai og har i 2021 kjørt flere løp i den mest prestisjefylte VM-klassen, WRC. Etter det VG forstår har den sørkoreanske bilfabrikken store planer for Solberg i 2022, men Hyundai har foreløpig ikke gått ut med noen detaljer. Alt tyder likevel på at Solberg stort sett kommer til å kjøre i WRC-klassen neste år.

Det er allerede bekreftet at han skal kjøre med WRC-bil i VM-runden i Barcelona i høst.