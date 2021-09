Erik (18) nære å slå «umulig» rekord: – Helt rå!

Da Erik Flanders (18) fikk corona tidligere i år fryktet han at formen hadde blitt vesentlig dårligere, men under høstens fysiske tester overrasket han stort og var nære å slå Aleksander Aamodt Kildes «umulige» rekord.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det var absolutt ikke forventet. Jeg fikk «corona» i mars, så jeg var i tvil om lungekapasiteten var der og at jeg skulle klare å presse ut det jeg hadde inne, sier Flanders til VG.

Unggutten, med et etternavn som er bedre kjent som naboen til familien Simpsons, trener og lever alpint på Oppdal Skigymnas og forteller at all tid denne sommeren har gått til å komme seg i knallform.

– Jeg var innstilt på å klare 1000 poeng, for jeg klarte cirka 1020 i fjor. Da var jeg den yngste som hadde fått over 1000 poeng. Men det viktigste var bare å få en godkjenning på å ikke ha blitt i dårligere form, sier norsk-amerikaneren.

Se ungguttens vanvittige resultater:

Fakta Flanders resultater på Ironman-testen: 3000 meter: 10:20

Hexagonal obstacle: 16,40

Maks knebøy: 147,5 kg

Submaksimal knebøy: 30 repetisjoner av 110 kg

Maks benkpress: 120 kg

Chins: 23 repetisjoner

Brutal benk: 32 repetisjoner

90 sekunder kassehopp: 118 hopp 1104 poeng totalt Les mer

Rekorden på Ironman-testen er det Aleksander Aamodt Kilde som innehar med sine 1140 poeng.

Flanders fikk først beskjed om at han hadde slått den «umulige» rekorden, noe alpinlandslaget også først bekreftet.

Men da VG tok kontakt med Kilde opplyste han at unggutten fortsatt manglet 37 poeng for å sette ny rekord. Alpinlandslaget har nå rettet feilen på sin Instagram-konto.

Flanders slo i midlertid Henrik Kristoffersens rekord på kassehopp, med sine 118 hopp på 90 sekunder.

– Det gir meg absolutt selvtillit. Alle øvelsene gikk over forventning. Jeg satte personlig rekord i alle øvelsene utenom chins, forteller Flanders.

Les også Kilde i knallform før OL-sesongen: – Én kilo mer enn den gamle rekorden

– Det er helt maskin, det er det ikke noe tvil om. Det er ekstremt imponerende, og det er ikke sånn at bare kassehopp-prestasjonen var imponerende. Han leverte bra på alle øvelsene, sier Henrik Kristoffersen til VG.

Rælingenløperen legger vekt på at det ikke er hvilken som helst øvelse Flanders har gjort det best på.

– Det er den viktigste rekorden. Det er den øvelsen som er mest overførbar for oss alpinister, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Jeg tar av meg hatten, det er utrolig stort. Jeg liker å ha rekorder, men de er til for å slås!

Han er ikke den eneste som er imponert over prestasjonen.

Landslagsløper Adrian Smiseth Sejersted har kommentert landslagets Instagram-post med «Maskin!» etterfulgt av flamme-emoji. «Imponerende!». skriver eks-alpinist Jonathan Nordbotten.

– Veldig imponerende resultat, og kult at det er trøkk på gjengen som kommer opp, skriver Kilde i en SMS til VG og legger til at Oppdal-gutten er «helt rå!».

Flanders kjører under amerikansk flagg, til tross for at han snakker klink trøndersk og er bosatt på Oppdal.

Det krever mange timer med trening for å oppnå Flanders’ resultater:

forrige



fullskjerm neste 1 av 3

– Jeg sparer en del penger på å kjøre under amerikansk flagg. Blant annet på startkontigenter, som vi får til halv pris. Også er faren min amerikansk, sier unggutten.

Men det er ingen tvil om at målet er å representere Norge på det øverste nivået.

– Jeg har et mål om å bli den neste i verdenstoppen fra Oppdal. Det er hovedmålet mitt. Den som jobber hardest, blir best, konstaterer Flanders og referer til andre toppalpinister som har tatt utdanningen sin på Oppdal Skigymnas: Aksel Lund Svindal, Thea Louise Stjernesund og Timon Haugan.

Alpinlandslaget opplyser på sin Instagram-konto at Flanders har den høyeste poengsummen på Ironman-testen på skigymnaset.

PS! Alpinistenes Ironman-test ble opprinnelig utviklet våren 2002. Testen består i alt av åtte øvelser: 3000 meter, hexagonal obstacle (spenst), maks knebøy, submaksimal knebøy (1,2 x kroppsvekt kvinner og 1,5 x for menn), maks benkpress, chins (hangups), brutal benk (situps) og 90 sekunder kassehopp. Utfra prestasjonene ender man opp med en poengsum.