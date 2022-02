Viking-Nevland om Berisha: Uaktuelt å selge i Norge

Viking-fansen fikk se Joe Bell forsvinne helt på tampen av overgangsvinduet, men de fikk beholde Veton Berisha – til tross for alle overgangsryktene. Og sportssjef Erik Nevland garanterer at spissen ikke går til en norsk rival.

KAPTEIN: Veton Berisha er Vikings kaptein og ledet laget til bronse i 2021. Selv scoret han 22 mål i Eliteserien i fjor.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Vi hører selvfølgelig ryktene vi også, men det er vanskelig å forholde seg til det før det ligger noe konkret på bordet. Det har vi ikke fått, og da har det heller ikke vært nødvendig for oss å vurdere det. Vi er glade for at Veton Berisha fortsatt er Viking-spiller, sier Vikings sportssjef Erik Nevland.

Dagen etter en Deadline Day, som ifølge Nevland gikk «fra rolig til heftig», gjestet han VG-programmet «Silly Season» for å snakke om en Deadline Day der det var mange rykter, det at de fikk beholde Veton Berisha og at de solgte Joe Bell.

Se hele episoden med Erik Nevland her!

Men først: Berisha.

Spissen var med på å skyte Viking til bronsemedalje i 2021-utgaven av Eliteserien. Det ga landslagsplass og var med på å tiltrekke interesse fra utlandet.

Blant annet meldte VG tidlig i januar om konkret interesse fra Serie A-klubben Genoa.

Les også Slik var Deadline Day: Full Aubameyang-forvirring og Juventus-duo til Spurs

Men det europeiske overgangsvinduet kom og gikk – og Berisha er fortsatt Viking-spiller. Det norske overgangsvinduet er fortsatt åpent, men Nevland utelukker at Viking lar Berisha gå til en annen norsk klubb.

– Ja, svarer sportssjefen kontant på spørsmål om det er uaktuelt.

– Det som er helt sikkert er at Veton Berisha har stor verdi for Viking, både som spiller og person. Han er viktig for oss, og det er klart vi ønsker at han skal være i Viking ut karrieren, sier Nevland.

VIKING-MANN: Veton Berisha.

Berisha skal ha vært på Moldes ønskeliste en god stund, og Molde-direktør Ole Erik Stavrum har tidligere snakket varmt om Viking-kapteinen.

– Jeg regner med at alle norske klubber, hvis de hadde blitt spurt om de ønsket Veton Berisha, hadde sagt ja. Det er det ikke tvil om.

Her kan du høre alt Stavrum hadde å si om Berisha:

Men det er altså lite som tyder på at Stavrum eller noen andre i Norge får kloa i Berisha. Men helt på tampen av Deadline Day fikk danske Brøndby kloa i Joe Bell.

– Dagen i går var heftig. Vi så egentlig for oss at det ville bli relativt rolig. Det var ingen konkrete henvendelser på våre spillere, men så vet du jo at det er Deadline Day. Du sitter litt på kanten av stolen og venter, og plutselig kom det et bud på Joe Bell. Da var vi i gang, forteller Nevland.

Han forteller videre at partene brukte lang tid på å komme til enighet. 13 minutter etter midnatt annonserte Brøndby overgangen:

Nevland sitter igjen med ulike følelser.

– Totalt sett, når vi ser det i etterkant, er veldig godt fornøyd med det vi fikk til slutt. Samtidig var Joe Bell en spiller vi absolutt skulle ønsket at vi kunne beholdt i 2022. Han har vært viktig for oss, og er en veldig viktig spiller. Når vi først skulle selge ham, hadde vi håpet det skulle komme en budkrig, men det gjorde det ikke, sier han, og legger til:

– I utgangspunktet, før salget av Joe Bell, var vi veldig komfortable med den stallen vi hadde. Vi er fremdeles det, men det er klart at Joe Bell, hans posisjon i laget og slikt gjør at det etterlater seg et hull i den posisjonen.

Det var også rykter rundt U21-landslagsspiller Sebastian Sebulonsen, men Nevland sier det var «helt stille» rundt høyrebacken – og resten av Viking-spillerne.

– Vi hadde ingen konkrete henvendelser på noen av våre andre spillere, sier han.

Publisert Publisert: 2. februar 2022 19:53