Kjetil Borch kan legge opp etter ny operasjon

Roeren Kjetil Borch (32) vurderer å legge årene på hyllen etter den femte operasjonen på fem år. Sølvvinneren fra Beijing-OL vil avgjøre fremtiden denne uken.

NY SMELL: Kjetil Borch ble fredag operert for en kneskade.

– Dette var ikke planen. Jeg vurderer å gi meg, bekrefter Kjetil Borch til VG etter et nytt tilbakeslag. Sist fredag ble han operert i Oslo.

Borch sier at avgjørelsen ikke er tatt, men at han i løpet av kommende uke høyst sannsynlig bestemmer seg.

– Jeg har hatt nok motivasjon til å starte igjen for to måneder siden. Så kom jeg skjevt ut med denne skaden. Jeg vet at det tar lang tid å komme tilbake og vet akkurat hva som kreves for å vinne et OL. Nå er det litt nye forutsetninger, sier Borch som har to OL-medaljer, men mangler gull.

OL i Paris er drøye to år unna.

Den dobbelte verdensmesteren har vært i tvil om han skal fortsette etter at han endte på sølvplass bak den greske sensasjonen Stefanos Ntouskos i Tokyo-OL for ni måneder siden.

Kjetil Borch trynet på sykkel i avslutningen av en treningstur i Portugal for en måned siden. Fredag ble venstrekneet operert i Oslo.

– Det gikk litt tid. Men jeg merket på en joggetur at kneet ikke holdt, forklarer han. Menisken hadde fått seg en smell.

SØLVGUTT: Kjetil Borch tok OL-sølv sist sommer.

Dermed var det opp på operasjonsbordet for det tredje inngrepet i knærne. De to forrige har vært i høyre kne.

– Heldigvis måtte jeg ikke sy menisken. Det ville betydd et halvt år med rehabilitering. Nå kan jeg kanskje slippe med en drøy måned, men formen må jo bygges opp igjen. Det tar fort to-tre måneder før jeg er tilbake der jeg var.

Kjetil Borch har de siste 10 årene til sammen tatt ni medaljer i mesterskap. Han ble verdensmester for første gang sammen med Nils Jakob Hoff i dobbeltsculler i 2013 og vant i 2018 også VM-gull i singlesculler.

Hele den suksessfulle perioden har han hatt Johan Flodin som trener. Nå jobber han som sportsutviklingssjef for den svenske olympiske komité. Nederlandske Mark Emke har tatt over treneransvaret for det norske rolandslaget.

Borch vil uansett ikke rekke verdenscupåpningen i Beograd den siste helgen i mai.

Sesongens høydepunkter er EM i München i august og VM i tsjekkiske Racice midt i september.

Olaf Tufte har lagt opp, men pararoeren Birgit Skarstein satser videre mot 2024 etter gullet i Tokyo sist sommer.

– Klarer jeg å ta to gull på rad er det enda større. En skikkelig utfordring, sa Skarstein til VG denne uken.