Molde-Moe stolt etter sliteseier: – I dag viser vi karakter

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Molde 1–2) Et skadeplaget Molde-lag sikret seg sin fjerde strake seier i Eliteserien mot et hjemmelag som sløste med sjansene.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– I dag viser vi karakter. Vi viser at vi virkelig er en gjeng som står sammen og presterer sammen, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Sarpsborg tok tak og styrte det meste, men på den siste tredelen stokket det seg fullstendig og hjemmelaget sløste med sjansene.

– De hadde sine sjanser, men jeg synes vi står bedre og bedre utover kampen. Vi har også våre sjanser. Det var en tett og tøff kamp som kunne bikket begge veier, sier Moe.

– Her skulle vi kommet unna med hvert fall et poeng, og egentlig tre. Det er blytungt, sier Sarpsborgs Tobias Heintz.

– Tungt tap. Vi gjør en kjempebra match, men mangler litt i begge boksene. Det svir, sier Stefan Billborn, vertenes trener.

Steffen Lie Skålevik fikk testet ut rekkevidden til Molde-keeper Jacob Karlstrøm med et skudd i 22. minutt. Heintz kom aldri så langt. Han plukket opp en pasningsfeil fra Magnus Grødem og hadde fri vei mot mål.

Men Heintz, som mente seg snytt for et straffespark etter en felling av Benjamin Tiedemann litt tidligere, nølte og til slutt fikk Martin Linnes blokkert skuddet.

– Min vurdering er at han tar ankelen min. Jeg kjenner et spark, sier Heintz.

To minutter senere, i 39. minutt, var det Jonathan Lindseth som fikk muligheten på sølvfat av Skålevik. Skuddet behøvde ikke Molde-keeperen å strekke seg etter, det gikk utenfor.

Et skadeplaget Molde - som fikk en mann til på den listen da Rafik Zekhnini forsvant ut etter en drøy halvtime - var tafatt i 1. omgang. Emil Breivik kom nærmest med et skudd som keeper Simen Vidtun Nilsen fikk slått til corner.

På den andre sjansen ble det mål, corner og mål. 51 minutter var spilt da Molde fikk corner. Magnus Grødem fikk gå opp uforstyrret på Magnus Wolff Eikrems perfekte legg, og Grødem headet inn sitt tredje mål på de fire siste kampene.

Som så mange ganger tidligere denne sesongen virket det som luften gikk ut av Sarpsborg-spillerne i 2. omgang. Farten, intensiteten og bevegelsene forsvant i kveldssolen på Sarpsborg stadion.

MATCHVINNER: Molde-spillerne jubler etter at David Fofana (midten) avgjorde mot Sarpsborg.

Så kviknet Tobias Heintz til igjen. Etter først å ha bommet på et brassespark, fikk han en retur i beina og satte utligningen i mål via Birk Risa. Molde svarte umiddelbart. Molde-keeper Jacob Karlstrøm fikk målgivende da stortalentet David Fofana fikk bra treff på et langskudd i 69. minutt.

Innbytteren ble matchvinner og sørget for at Sarpsborg går på sitt tredje strake tap.

Moldes seier gjør at de, Viking og Lillestrøm har skilt seg ut som en trio i toppen – med fem poeng mellom tredjeplasserte Molde og fjerdeplasserte Strømsgodset.

– Jeg synes vi er veldig rotete med ballen i dag. Vi har litt å jobbe med, sier Moe.

