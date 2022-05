Narve Gilje Nordås takker Gjert Ingebrigtsen for dobbel VM-sjanse

Narve Gilje Nordås (23) mener nær full oppmerksomhet fra hans trener Gjert Ingebrigtsen er årsak til at han nå er i stand til å kvalifisere seg for både 1500 og 5000 meter i friidretts-VM om halvannen måned.

FRISK SESONGSTART: Narve Gilje Nordås (23) kan bli startklar for 1500 meter og 5000 meter i VM i USA om halvannen måned. Bildet er fra innledende heat på 5000 meter i Tokyo-OL i fjor.

– Jeg får mer personlig oppfølging når alt rettes mot det rundt meg. Jeg «får» nøyaktig den farten jeg skal ha på trening, istedenfor at det går for fort – slik det gjerne gjorde da alt dreide seg om Jakob, svarer Narve Gilje Nordås på spørsmål om hva Gjert Ingebrigtsen har «gitt ham».

Vel å merke etter at det i februar ble kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger vil fungere som trener for sine tre sønner, OL-gullvinner Jakob, EM-gullvinner og VM-bronsevinner Filip, og EM-gullvinner Henrik.

Gjert Ingebrigtsens løperstall er krympet til å gjelde tre løpere, Narve Gilje Nordås, Per Svela (30) og tenåringen Benjamin Storm Rettore (18).

I spanske Huelva onsdag senket Narve Gilje Nordås sin personlige rekord på 1500 meter med tre sekunder, til 3.36,23. Kun tre nordmenn har løpt raskere, brødrene Jakob (3.28,32), Filip (3.30,01) og Henrik Ingebrigtsen (3.31,46). Tidskvalifiseringskravet på distansen til VM 15.–24. juli er 3.35,00.

13. april løp han med tiden 28.04,42 over 10 sekunder under kvalifiseringskravet (28.15,00) til EM (München 15.–21. august) på 10.000 meter. Neste fredag satser han på å klare tidskvalifiseringskravet på 5000 meter til VM i Eugene 15.–24. juli. Det vil eventuelt skje under et Continental Cup-stevne i Manchester, med Gjert Ingebrigtsen på sidelinjen.

TIGHT: Narve Gilje Nordås måtte se seg slått på målstreken av Henrik Ingebrigtsen under «Bislett Night of Highlights» i fjor sommer. 16. juni kan han få revansj under Bisletts Diamond League-stevne, hvis han ikke velger å løpe en mile mot Jakob og Filip Ingebrigtsen i stedet.

– Det er lov å håpe, men lettere sagt enn gjort. Blir det gode forhold, og et løp med en god hare, kan det gå, sier Narve Gilje Nordås.

Han påpeker at forholdene var vanskelige – motvind – og at haren startet for hardt, og han «lenge» lå sist i feltet, da han vant 1500-meteren i Spania onsdag.

Lykkes han med å senke sin personlige rekord på 5000 meter (13.16,67) med drøyt tre sekunder, kan han komme til å velge Bislett Games sitt mileløp 16. juni, med Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen i samme startfelt, i stedet for en 5000-meterduell mot Henrik Ingebrigtsen under Diamond League-stevnet i Oslo.

– Det vil være en betryggende faktor å ha kvalifisert seg for begge distansene til VM. Da kan jeg velge. Blir det veldig varmt der (i Eugene), kan det være lurt å satse på 1500 fremfor 5000 meter, forklarer Narve Gilje Nordås.

TETTERE: Narve Gilje Nordås (t.v.) får ha Gjert Ingebrigtsen (t.h) for seg selv etter at sistnevnte ikke lenger er trener for sine tre løpersønner. Bildet er fra en pressekonferanse før 5000-meteren i Tokyo-OL i fjor.

Jakob Ingebrigtsen kvalifiserte seg nylig – lett – for 5000 meter i VM, for å kunne løpe begge distansene i mesterskapet, der 1500 meter vil være unnagjort før innledende heat på 5000 meter.

Narve Gilje Nordås tipper at han har kapasitet til å presse sin 1500-tid ned mot 3.34 og 3.33-tallet «i år». På sikt anser han det som umulig å presse seg under Henrik Ingebrigtsens beste tid på distansen (3.31,46 i Monaco 2014).

Han sier at han er usikker på om en god tid og prestasjon i et mileløp vil gjelde som kvalifisering på 1500 meter til VM. Hvis ikke, ser han for seg å løpe en 1500-meter til før kvalifiseringsfristen utløper 26. juni.