Hansens overgang startet rivaliseringen

LILLESTRØM (VG) Rune Hansen (72) mener han er årsaken til «hatet» mellom Lillestrøm og Vålerenga. Han spilte for begge klubbene – og var den første som meldte overgang til fienden.

KAMERATER? Rune Hansen (til venstre) og Tore Kordahl var lagkamerater, men også fiender under tiden i norsk fotball.

På Åråsen, før søndagens møte mellom Lillestrøm og Vålerenga, har de gamle lagkameratene Rune Hansen og Tore Kordahl (70) møttes for å prate om gamle dager, historier og konklusjoner over to klubber som begge mener startet rivaliseringen midt på 1970-tallet.

– Vålerenga rykket ned og Lillestrøm opp. Og LSK hentet Terje Olsen og meg fra Vålerenga til Lillestrøm. Det var ikke direkte populært, sier Rune Hansen, backen som var på Åråsen under Joar Hoff og Joe Hooley, og fikk med seg to seriemesterskap og en cup (1976–77).

– Slekt og venner tok det ikke pent opp. Det ble snørr og tårer da jeg dro til Lillestrøm, sier Rune Hansen: Kanskje ikke så rart siden hele familien hans er «die hard»-Vålerenga.

Rune Hansen forteller hvor langt det gikk:

– En som ble kalt «Kyter’n» skrev et dikt om meg. Han var Vålerengas store poet. Og diktet kalte han for «Judas Iskariot», et dikt han leste høyt for folk. Jeg husker det den dag i dag.

Det var voldsomt vondt for mange at jeg valgte Lillestrøm, sier Rune Hansen – som innrømmer at det var en «vanskelig beslutning».

– Broren min prata ikke til meg på en lang stund, sier Rune Hansen – som dro tilbake til Vålerenga i 1978.

Men det var i Lillestrøm Rune Hansen opplevde sine største triumfer, sammen med blant annet Tore Kordahl, den hurtigste spilleren i 1. divisjon på den tiden (6,9 på 60-meteren). Kordahl spilte aldri for Vålerenga, men han forteller at han fikk tilbud om det.

– Tor Jørgensen (VIF-leder) kom til meg i 1982 og ville ha meg til Vålerenga. Men det var ikke aktuelt, sier Kordahl som i sin tid kostet 10 000 kroner da han dro fra Flisa til Grue. Kordahl var innom Lyn før Lillestrøm hentet han. Han husker fortsatt cupfinalen mot Vålerenga i 1980, der som han sier «Lillestrøm spilte knottefritt.»

Det var et vanskelig underlag, Vålerenga behersket det best og vant cupfinalen mot rivalen med 4–1. Da hadde Rune Hansen akkurat gitt seg. Og da LSK tok revansje i 1985 (4–1) da hadde Kordahl også gitt seg.

Men sammen spilte de på det gjerrigste laget i norsk fotball på den tiden: 11 baklengs på 22 kamper i serien da LSK vant The Double i 1977, med backfireren Rune Hansen fra VIF, Jan Birkelund fra Skeid, Tore Kordahl fra Lyn og Georg Hammer fra Skeid.

