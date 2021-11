Solbakken ber spillerne takle kritikk: – Vil henge over oss

ULLEVAAL STADION (VG) Herrelandslaget har vært forfulgt av kritiske røster i 21-årsperioden uten mesterskapsdeltagelse. Det har Ståle Solbakken (53) forståelse for.

STOR NEDTUR: Ståle Solbakken avbildet etter 0–0-kampen mot Latvia, mens Mohamed Elyounoussi blir intervjuet. Til høyre er pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag kveld klokken 19.54 blåste dommer Lawrence Visset fra Belgia av kampen mellom Norge og Latvia. Nesten 28.000 tilskuere så fortvilet mot de norske spillerne på nasjonalarenaens grønne gress og konstaterte at en potensiell festkveld ble en skuffelse av historiske dimensjoner. Igjen hadde et norsk herrelandslag spolert en avgjørende mulighet.

I minuttene som fulgte strømmet nyhetssakene ut fra norske medier: «Fadese», «Krisekveld» og «Fiasko» var blant overskriftene. Historien gjentok seg fra tidligere nedturer – både for spillere, trenere, publikum og medier.

– Det fokuset må vi tåle til vi kommer til et sluttspill. Vi vet at før vi kommer til det jævla sluttspillet, så vil det henge over oss. Og det skal henge over oss. Dette er ikke barneidrett, konstaterer Solbakken.

Kommentar: «Ikke bra nok»

Tung kveld

Norges landslagssjef var skuffet etter nedturen mot Latvia. Poengtapet gjør at Norge trolig mistet muligheten til å ta seg til VM med seier mot Nederland i Rotterdam på tirsdag. I tillegg ble laget passert av Tyrkia, som overtok den viktige 2.-plassen i gruppen som vil gi playoff til VM i mars neste år.

– Først og fremst må vi få dette ut av kroppen. I dag hjelper det ikke hva jeg sier, men i morgen må vi få god restitusjon, sier Solbakken.

– Vi er ikke fornøyde med den første halvtimen. Det må vi se på. Men vi vet hva som skjedde, holdt jeg på å si. Vi kan ikke grave oss ned. Det blir et annet kampbilde mot Nederland. Det må vi vise at vi behersker, fortsetter landslagssjefen.

Han mener samtidig at Norge er i ferd med å bygge et sterkt landslag og at det er viktig å ikke glemme de gode prestasjonene som har vært det siste året.

Les også: Ødegaard beklager etter norsk fadese

Ødegaard beklaget

Lørdag var både barn, kvinner og menn i ulike aldre til stede på Ullevaal. Flere hadde kommet med fly fra andre steder i landet for å ta del i det som kunne blitt et stort norsk fotballøyeblikk.

I stedet ble det en nedtur for tusenvis.

– Vi er veldig takknemlige for den støtten vi får, så det er beklagelig at vi ikke klarer å gi dem mer å juble for, sier Martin Ødegaard, som entret podiet på pressekonferanserommet på Ullevaal stadion et kvarter før sin egen landslagssjef.

– Vi setter oss selv i en veldig mye vanskeligere situasjon, det må vi være ærlige om, men alt er mulig, sier Norges kaptein.

VAR SKUFFET: Martin Ødegaard var lei seg over den misbrukte muligheten mot Latvia.