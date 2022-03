Forbannet Aamodt Kilde tapte drama: – Skikkelig bittert

Han tapte Kvitfjell-utforen med liten margin for to år siden. Aleksander Aamodt Kilde slo hansken hardt i låret da hundredelene igjen slo feil for nordmannen på hjemmebane.

NUMMER 5: Aleksander Aamodt Kilde i Kvitfjell.

Sveitsiske Niels Hintermann og kjempesensensasjonen Alexander Cameron leder overraskende rennet 20 hundredeler foran Aamodt Kilde på foreløpig 5. plass. Matthias Mayer ble nummer tre og Beat Feuz fire.

Lommedal-løperen har fortsatt ikke vunnet etter 14 forsøk på hjemmebane i verdenscupen. Rennet pågår fortsatt.

– Det er bittert, skikkelig bittert. Jeg kan takke meg selv. Jeg hadde ikke den beste følelsen, sier Aamodt Kilde til NRK.

Nordmannen kjørte aggressivt ut og fikk grønne tall fra start. Han traff både kraftfullt og mykt i kurvene. Kilde strakk en arm litt forsiktig i været.

Usikkerheten var godt begrunnet.

KANADISK BOMBE: Alexander Cameron på topp i Kvitfjell fra start nummer 39.

– Jeg følte det «døde litt», forklarer han og mener han ikke helt fikk den samme fart på skiene som i sine seks verdenscupseire denne seongen.

Matthias Mayer slo Aamodt Kilde med 14 hundredeler i den forrige Kvitfjell-utforen for to år siden kjørte i mål. OL-vinneren i super-G kom inn åtte små hundredeler foran nordmannen i dag.

OL-vinneren i utfor, Beat Feuz, raste også i mål ett hundredel foran Aamodt Kilde. Før Feuz’ sveitsiske lagkompis Niels Hintermann kom inn til ledelse i hundredelsdramaet. Han har aldri før vunnet et verdenscuprenn i utfor.

– Det føles utrolig, sier Hintermann til NRK før Alexander Cameron suser ned til samme tid fra startnummer 39. Canadieren på 24 år vant tidligere i sesongen europacuprenn på Kvitfjell.

– Det blir ikke noe mindre tett i utforcupen nå, sier Kilde som ledet verdenscupen i utfor med bare åtte poeng til Feuz før rennet. Nå overtar sveitseren ledelsen.

OVERRASKELSE: Niels Hintermann vant i Kvitfjell sammen med Alexander Cameron.

Kjetil Jansrud kjørte inn over to sekunder bak Hintermann og får ikke verdenscuppoeng i sitt nest siste renn. 36-åringen legger opp med utforen på hjemmebane lørdag. Tidligere i uken sa Jansrud til VG at det er vemodig å avslutte en fantastisk karriere som har gitt både OL-gull, VM-gull og fire kuler i verdenscupen i utfor og super-G.

– Det er emosjonelt, sier Aleksander Aamodt Kilde med en klump i halsen om Jansrud.

– Han har betydd mye for meg idrettsutøver. Jeg skulle egentlig ikke grine før i morgen.

Henrik Røa mistet en stav og kastet den andre oppe i løypa. Uten staver kjørte han i mål 2,64 sekunder bak Hintermann og Cameron.

Adrian Smiseth Sejersted klarte ikke å følge opp kjøringen på trening og havnet halvannet seskund bak teten.

Søndag avsluttes fartshelgen i Kvitfjell med Super-G.