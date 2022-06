Ødegaard om Haaland-oppstyret: – Han bryr seg ikke om det

STOCKHOLM/OSLO (VG) Erling Braut Haaland (21) har blitt en av verdens største fotballstjerner på kort tid. Men skal vi tro landslagskaptein Martin Ødegaard (23), fokuserer svært lite på alt oppstyret rundt ham.

LAGKAMERATER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland under en landslagstrening tidligere i år.

Tidligere i vår kom beskjeden om at Borussia Dortmund har godtatt et bud fra Manchester City på Erling Braut Haaland, og alt tyder på at Haaland vil signere en kontrakt med den regjerende Premier League-mesteren.

De siste månedene har interessen rundt Haaland vært stor, og Martin Ødegaard svarer slik på spørsmål om hvordan Haaland har taklet det:

– Han bryr seg ikke om det, så han takler det helt fint. Han er den samme han alltid har vært og har fokus på det han kan gjøre noe med, og det er å spille fotball, score mål og nå med landslaget hjelpe oss til å vinne kamper, slik han gjorde sist. Han bryr seg svært lite om hva hva alle andre mener og har fokus på sitt, sier Ødegaard på en pressekonferanse lørdag.

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Martin Ødegaard.

– Det er litt Zlatan over det. Hvor mye skal han sitte her og uttale seg om ting? Interessen rundt ham er på et nivå som aldri er sett i Norge, som er i sett med tanke på en idrettsutøver. Han takler det fint innad og utad. Det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen han er i. Det må vi ha respekt for. Men det går bra, sier Solbakken - og viste til at han leverer på banen.

Også den svenske pressekonferansen tidligere lørdag handlet mye om den norske spissen. Den svenske landslagstreneren Janne Andersson fikk spørsmål om hvor god Haaland kan bli, og svarte slik:

– Han trenger ikke å bli bedre enn han er nå. Det holder for meg, sier Andersson og smiler.

På en pressekonferanse tidligere i landslagssamlingen hyllet også Haaland selv evnen sin til å holde fokus:

Martin Ødegaard er klar på at søndagens kamp mot Sverige betyr mye for Norge.

– Vi vet hvor viktig de Nations League-kampene er med tanke på det som kommer. Spesielt å møte Sverige, et naboland til et derby. For oss betyr det veldig mye, sier han.

– Sverige har vært en slags storebror de siste årene. De har vært i flere mesterskap og gjort det bedre enn oss. Vi føler det er på tide å snu det, og vi håper vi kan vise det i morgen, sier kapteinen.

Norge fikk en drømmestart på Nations League med seier borte mot Serbia på torsdag. Vi må helt tilbake til 2002 for å finne sist Norge slo et lag som har slått et like høyt eller høyere rangert enn Serbia (nummer 29 på verdensrankingen) på bortebane i en tellende kamp.

Der var det, ikke overraskende, Erling Braut Haaland som ble matchvinner for Norge, i en kamp hvor også det norske forsvarsspillet viste seg fra sin beste side.

Sverige startet på sin side med en 2–0-seier borte mot Slovenia i første kamp i Nations League-gruppen.