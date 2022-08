Eirik Kjønø ferdig i Stabæk

Klubben bekrefter at Eirik Kjønø (31) og Stabæk skiller lag etter et drøyt år.

IKKE MED VIDERE: Eirik Kjønø er ferdig i Stabæk med umiddelbar virkning.

Det skjer to dager etter det pinlige 2–3-tapet mot Stjørdals-Blink i Obosligaen. TV 2 var først til å melde om utviklingen rundt det unge trenertalentet, som klubben bekreftet tirsdag ettermiddag.

– Det er alltid trist når et samarbeid avsluttes før det skal. Men noen ganger er en endring nødvendig og vi mener at en endring er nødvendig nå. Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Eirik har lagt ned i den perioden han har vært her nå og vi ønsker han lykke til fremover, uttaler Espen Moe, styreleder i Stabæk Fotball, i en pressemelding.

Stabæk ligger på femteplass etter 20 serierunder, og har fire poeng opp til Ranheim på direkte opprykksplass.

Kjønø gikk fra assistent til sjef i fjor sommer. Han ble tidenes yngste hovedtrener i Eliteserien. Stabæk lå da nest sist i Eliteserien, med kun seks poeng på ti kamper. Klubben rykket senere ned sammen Mjøndalen, før også Brann tok følge nedover i systemet.

Sørlendingen inntok sjefsstolen i Grorud IL i 2018, og rykket opp til OBOS-ligaen året etter.

Før fjorårets sesong ga han fra seg sjefsstolen i Grorud for å bli assistent under Jan Jönsson i Stabæk. 9. juli i fjor tok han over ansvaret som hovedtrener.

– Jeg har hatt en fin tid i Stabæk og beklager at resultatene i år ikke har vært som forventet. Jeg respekterer klubbens behov for å gjøre endringer nå og er sikker på at Stabæk kommer til å få gode resultater utover høsten og har en lys fremtid i vente, sier Kjønø i pressemeldingen.

Stabæk tar imot Start førstkommende søndag kl. 15.

