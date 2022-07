Full forvirring rundt NHL-stjerne etter arrestasjon av landsmann

Kirill Kaprizov, Mats Zuccarellos lagkamerat i Minnesota Wild, er ifølge flere medier under mistanke om ikke gjennomført verneplikt. Samtidig hersker det full forvirring om hvor russeren er.

LAGKAMERAT: Kirill Kaprizov (venstre) feirer med lagkameratene Ryan Hartman (høyre) og Mats Zuccarello.

– Vi prøver å finne ut så mye vi kan, men vi er ikke så bekymret, sier sjef for Minnesota Wild, Bill Guerin, til nettstedet The Athletic.

Kun dager etter at den russiske landslagskeeperen Ivan Fedotov, som i mai signerte for NHL-klubben Philadelphia Flyers, ble arrestert i Russland, er nå hans landsmann Kaprizov under lupen.

Bakgrunnen skal være mistanke om at Kaprizov i 2017 kjøpte et forfalsket militært ID-kort, mens han spilte for Salavat Yulaev Ufa i den russiske ligaen KHL.

Mistankene som nå rettes mot Kaprizov er de samme som skal ha fått Fedotov arrestert. Dette er ikke offisielt bekreftet, men meldt av blant andre russiske Sport-Express og The Athletic.

Det angivelige kjøpet av det forfalskede ID-kortet skal være et forsøk på å unngå verneplikten i Russland. Landet har en plikt om at alle menn mellom 18 og 27 år må tjenestegjøre i ett år.

– Vi har sannsynligvis ikke hele historien om hva som skjer når det gjelder hva hver spillers forhold er i Russland med hensyn til regjeringen, og vi er nødt til å respektere prosessen med tanke på hva som skjer, har administrerende direktør for NHL, Gary Bettman, sagt ifølge The Athletic-journalist Michael Russo.

ARRESTERT: Den russiske landslagskeeperen, Ivan Fedotov, ble forrige uke arrestert i Russland.

Samtidig som det går ryktene svirrer rundt Zuccarellos rekkekamerat, hersker det tvil om hvor han befinner seg. En rekke russiske medier hevder hockeyspilleren har reist tilbake til USA, mens hans sjef i Minnesota Wild opplyser at spilleren befinner seg i Russland.

– Jeg har snakket med Paul Theofanous (Kaprizovs agent). Vi kommer ikke til å trykke på panikknappen eller noe sånt. Vi prøver bare å samle informasjon akkurat nå og finne ut om dette i det hele tatt er troverdig, sier Guerin overfor The Athletic.

Atle Grønn er professor i russisk ved Universitetet i Oslo og for mange kjent som sjakkekspert under NRKs sendinger. 50-åringen kjenner godt til landet.

Grønn forteller at han er litt overrasket over situasjonen og den er litt rar, for det er ikke slik at alle avtjener verneplikten.

– De som har forbindelser, penger og som tilhører en slags elite, de kommer seg unna. Hvis du da er hockeystjerne i Russland, hockey er ekstremt stort i Russland, hvis du er NHL-stjerne, så er det all grunn til å tro at du skal komme deg unna, forteller Grønn og fortsetter:

– Det er oppsiktsvekkende at noen fra eliten i det hele tatt ikke klarer å komme seg unna militæret. Jeg har mange russiske venner i sjakken og universitetsmiljøer, men det er ingen av dem som har vært i militæret.

Grønn forteller at han ikke har sett slike reaksjoner fra regimet mot andre idrettsstjerner i den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina.

Samtidig trekker han linjer til fortiden og både Kaprizov og Fedotovs tidligere klubb: CSKA Moskva.

– Jeg ser ingen annen forklaring enn at det er koblet til det gamle militæret med CSKA, at det på en eller annen måte virker mer provoserende på regimet. At noen fra CKSA skal prøve å komme seg unna.

Hovedstadsklubben har historisk sett hatt sterke forbindelser til hæren, spesielt før Sovjetunionens fall. CSKA står for Centralnyj Sportivnyj Klub Armii, som på norsk er Hærens Sentrale Sportsklubb.

Da Kaprizovs landsmann Fedotov ble arrestert, skrev det russiske nettstedet Fotanka at han risikerer en fengselsstraff på opptil to år, og at logikken fra den militære påtalemyndigheten skal ha vært at Fedotov er medlem i HK CSKA Moskva og dermed en militærmann.

CSKA: Kirill Kaprizov feirer seier med CSKA i KHL-sluttspillet (Gagarin Cup) i 2019.

Kaprizov selv har ikke uttalt seg om anklagen, men hans far benekter anklagene overfor Sport-Express og forteller at hans sønn er student ved The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Det er vanlig for russiske utøvere å studere for å utsette sine plikter overfor militæret.

Samtidig hevder en kilde The Athletic refererer til at Kaprizovs unntak for å studere gikk ut 30. juni. Dermed kan det være slik at NHL-spilleren, uavhengig av anklagene om kjøp av et falsk ID-kort, kan bli nødt til å avtjene sin verneplikt.