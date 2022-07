Fra utlån til utlandet: – Har ikke vært noen enkel vei

For et drøyt år siden ble Sebastian Sebulonsen (22) lånt ut av Viking. Nå er han solgt til utlandet for det som skal være et tosifret millionbeløp.

UTENLANDSPROFFER: Brøndby-spiller Sebastian Sebulonsen (t.v.) og Salernitana-spiller Erik Botheim kunne juble mye for U21-landslaget.

– Det er veldig stas å ha signert for en så stor og god klubb som Brøndby. Jeg er veldig stolt over det, sier Sebastian Sebulonsen til VG etter at overgangen var i boks.

Danmark blir altså neste bosted for solabuen, som nok har lært seg en ting eller to om flytting. Forandringene har nemlig kommet hyppig for den anvendelige 22-åringen de siste årene.

– Det er klart det ikke har vært noen enkel vei til Brøndby. Det har vært litt motgang med litt tid på benk og sånn, men med hard jobbing over tid vil du alltid få sjansene dine. Det er gjerne en liten omvei i forhold til det mange andre har, men det har vært en fin vei.

Det er ikke mer enn tre år siden Sebulonsen spilte for barndomsklubben Sola i 2. divisjon. 2019-sesongen endte med nedrykk til 3. divisjon, men Sebulonsen utmerket seg såpass at en overgang til Eliteserien og Viking ble realisert.

I debutsesongen på Norges øverste nivå ble det 20 kamper – fire av dem fra start. Da sesongen 2021 ble sparket i gang virket det som Sebulonsen var et stykke unna mange minutter for Viking, og han ble i stedet sendt på lån til eliteseriekonkurrent Mjøndalen.

Sebulonsen beskriver oppholdet i Mjøndalen som en fin tid der han lærte mye og fikk spille fra start.

– Det å få tillit til å starte eliteseriekamper over tid gjør jo at du har større sjanse til å ta nivået fortere, sier han.

Nivået ble tatt, og Viking kalte Sebulonsen tilbake allerede etter fire kamper i brunt.

PÅ NEDRE EIKER: Sebastian Sebulonsen (t.h.) tok steg i løpet av sin korte tid i Mjøndalen. Her takker han publikum sammen med midtstopper Markus Nakkim (t.h.) og hovedtrener Vegard Hansen etter en kamp mot Vålerenga.

Bare en måned etter å ha blitt sendt på utlån, gikk han rett inn i startoppstillingen i den syvende serierunde for Stavanger-klubben.

På de 24 siste serierundene startet han 21 kamper, og bidro til at klubben tok bronse i Eliteserien – deres første medalje på 14 år. Sebulonsen erkjenner at det blir trist å forlate klubben i Jåttåvågen.

– Selvfølgelig er det vanskelig og vemodig å forlate Viking. Det er en klubb jeg har vært i noen år nå og blitt veldig glad i. Både klubben og folkene som jobber i og rundt, sier Sebulonsen.

Denne sesongen har han nok en gang vært fast inventar i Vikings startoppstilling med 13 av 15 eliteseriekamper fra start. Med fire scoringer og to målgivende i tillegg, forlater han norsk fotball i god form.

I MØRKEBLÅTT: Sebastian Sebulonsen jubler sammen med Zlatko Tripic etter sin 2–0-scoring mot regjerende seriemester Bodø/Glimt i april.

Torsdag ble han presentert for Brøndby, på en overgang Viking får mellom 10 og 15 millioner kroner for ifølge Stavanger Aftenblad.

I den danske toppklubben blir han gjenforent med Henrik Heggheim og Joe Bell, som begge har blitt solgt til klubben fra Viking i løpet av det siste året.

Sebulonsen forteller at han har snakket med både Heggheim og Bell før overgangen.

– Det er klart at når man vet det kan bli Brøndby, så hører man med folk i klubben man kjenner til for å få vite litt hvordan ting er og hva de synes om klubben. Det er alltid fint at man kjenner noen fra før i en ny klubb, sier 22-åringen.

– Hva var det som gjør Brøndby så aktuelt for deg?

– Det var litt hele pakken. Det er en stor og god klubb, med fantastiske fans og fasiliteter. Totalpakken virker bare som et veldig fint steg, sier Sebulonsen.

Samtidig som han har fått mer og mer spilletid i Viking, har han gjort høyrebacken på U21-landslaget til sin. I juni ble han helt avgjørende da han serverte Jørgen Strand Larsen på overtid mot Kroatia:

Som 22-åring har han ikke mange kamper igjen på U21-landslaget før A-landslaget er neste steg med det norske flagget på brystet.

– Er A-landslaget en drøm du har?

– Ja, selvfølgelig. Som mange andre unge fotballspillere, så har du en drøm om å få spille på A-laget en gang i tiden, sier Sebulonsen.

– Hvordan ønsker du at karrieren din utvikler seg videre nå?

– Jeg er veldig fornøyd med å være i Brøndby nå. Så skal jeg fighte på her, jobbe hardt i hverdagen og satse på at jeg får bidra skikkelig utpå banen her.

