Bodø/Glimt tok første steg mot nytt Europa-gruppespill etter Boniface-hat-trick

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – KÍ Klaksvik 3–0) Et hat-trick fra stortalentet Victor Boniface (21) sørget for at det allerede ser svært lyst ut for nordlendingenes muligheter til et nytt Europa-eventyr.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Dette var en god kamp. Jeg er tilfreds både med seieren og målene. Det var mitt første hat-trick i karrieren. Det føles bra, sier spissen til Avisa Nordland etter kampen.

Boniface høster skryt fra lagkamerat Ola Solbakken, som serverte Boniface foran den andre scoringen.

– Han er fantastisk god og har et helt vilt potensial. Vi ser det hver dag. Nå gjelder det bare for ham selv å skjønne det, og også hvilken jobb som kreves for å få det ut, sier lagkamerat Ola Solbakken til Avisa Nordland om Boniface.

To scoringer av det nigerianske stortalentet før pause ble etterfulgt av en straffescoring etter pause.

Dermed har Bodø/Glimt halvannen fot i andre kvalifiseringsrunde i sin vei til Champions League, hvor de igjen skal møte svært overkommelig motstand.

– Det venter en ny nittiminutter neste uke, men vi er gode i dag. Dette var et nytt steg i riktig retning. Vi var effektive, oppsummerer Solbakken, som ikke ville si noe om spekulasjonene rundt egen fremtid.

Returoppgjøret spilles på Færøyene førstkommende tirsdag. Hvis Bodø/Glimt går videre, venter enten walisiske The New Saints eller nordirske Linfield. Waliserne vant 1–0 tirsdag.

– Dette var et steg i riktig retning. De lå lavt, men vi har begynt å få erfaring i å møte det. Dette er et steg i riktig retning, mener vikarierende trener Morten Kalvenes, som ledet laget fra sidelinjen. Hovedtrener Kjetil Knutsen soner fortsatt karantenen etter opptøyene i spillertunnelen etter kampen mot Roma i vår.

Går Bodø/Glimt også videre fra andre kvalikrunde til Champions League vil de være garantert minimum Conference League-gruppespill, slik grafikken under viser:

Bodø/Glimts vei til gruppespill i Europa.

En corner fra Elias Kristoffersen Hagen havnet i føttene på Victor Boniface, som tverrvendte og sendte Glimt i føringen etter drøyt ti minutter.

Deretter var det Roma-koblede Ola Solbakken som løftet ballen inn med høyrefoten, hvorpå Boniface fikk kranglet inn sitt andre mål etter en drøy halvtime.

Tolv minutter etter pause blåste dommeren straffe til Bodø/Glimt for en hands på Mads Mikkelsen. Boniface skrittet opp og hamret ballen via tverrliggeren og i mål – og dermed var hat-tricket komplett.

Etter 75 minutter forlot han banen til stående applaus da han ble erstattet av Runar Espejord.

forrige



fullskjerm neste FORSKJELLEN: Bodø/Glimt dominerte stort hjemme mot sin færøyske motstander, og Victor Boniface scoret tre ganger i onsdagens kamp på Aspmyra. 1 av 3 Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Bodø/Glimt er ikke det eneste norske laget som kan kvalifisere seg til spill i Europa denne sesongen, men det eneste som har mulighet til å gå til Champions League eller Europa League.

Molde, Viking og Lillestrøm kommer inn i andre runde av Conference League-kvalifiseringen. De kampene spilles 21. og 28. juli.

Disse tre lagene må gjennom andre runde, tredje runde og playoff før de eventuelt når gruppespillet i turneringen som hadde sin debutsesong i fjor.