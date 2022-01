Opplysninger til VG: Serie A-klubb interessert i Berisha

GRUNN TIL Å GLISE: Veton Berisha har storspilt for Viking de siste sesongene.

Genoa skal ifølge VGs opplysninger se på muligheten for å hente Vikings stjernespiss Veton Berisha (27) til den italienske kystbyen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Etter det VG forstår skal Serie A-klubben ha undersøkt hva det vil kunne koste å kjøpe storscoreren fri fra kontrakten med Viking og hvilke lønnsbetingelser som eventuelt kan bli gjeldende.

Berisha skjøt Stavanger-klubben til bronse i Eliteserien sist sesong med 22 mål på 27 ligakamper fra start. Han ble belønnet med landslagsplass av Ståle Solbakken for prestasjonene. Kontrakten med Viking strekker seg i utgangspunktet ut 2024.

Genoa har slitt i Serie A denne sesongen og ligger tredje sist etter 19 spilte kamper. Klubben fra den nydelige havnebyen lokalisert rundt tre timer fra Milano tok grep før jul ved å sparke Davide Ballardini (57) og ansette den tidligere superspissen Andrij Sjevtsjenko (45) som manager. Genoa har fem poeng opp til trygg grunn. Tidligere onsdag ble det kjent at den norske midtstopperen Leo Østigård (22) er hentet på lån fra Premier League-klubben Brighton ut sesongen. Østigård har samme agent som Berisha, Stavanger-baserte Jim Solbakken.

Nylig ble det for øvrig kjent at VG vil vise Serie A ut sesongen på VG+Sport.

NY GENOA-SJEF: Andrej Sjevsjenko takker her Hernâni for kampen etter oppgjøret mot Atalanta 21. desember.

Etter det VG kjenner til skal Berisha og Viking ha blitt enige før han vendte tilbake fra Brann for to år siden om at klubben ikke vil stå i veien for ham hvis han ønsker seg til utlandet igjen. Rogalendingen har tidligere spilt for østerrikske Rapid Wien og tyske Greuther Fürth.

VG har ikke lykkes å få en kommentar fra Berisha til denne saken. Sportssjef Erik Nevland (44) i Viking har ikke besvart VGs henvendelser. Foreløpig skal klubben ikke ha mottatt et bud fra italienerne på kapteinen.

Suksesstrener og Viking-legende Bjarte Lunde Aarsheim (46) ledet laget til den råsterke 3.-plassen sammen med kollega Morten Jensen (41) i fjor. Nå forstår Aarsheim at det er klubber som ønsker seg Berisha.

– Det er ganske naturlig at det er interesse for ham etter det han har prestert de to siste sesongene. Veton har scoret mer enn noensinne. Han er en viktig spiller for oss, sier Aarsheim til VG.

– Hvor langt inne sitter det å slippe ham til en annen klubb?

– Som trener er det ikke en du har lyst til å selge. Veton er viktig både på og utenfor banen i det prosjektet vi har på gang i Stavanger. Samtidig vet vi at det alltid er interesse for våre beste spillere. Så er det timing og pris som avgjør om noe skjer eller ikke, sier Viking-sjefen.

Berisha og resten av laget har nå ferie. Viking starter oppkjøringen til 2022-sesongen mandag 17. januar.

PÅ LANDSLAGET: Berisha spilte mot Tyrkia og Montenegro i oktober. Her i duell med Zarko Tomasevic.

Publisert Publisert: 5. januar 2022 20:55