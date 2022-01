Røiseland viste OL-form: Tok sesongens fjerde seier

Marte Olsbu Røiseland (31) startet først av favorittene, og satte standarden med et renn ingen kunne slå.

AVSLUTTET BRA: Marte Olsbu Røiseland holdt god fart på den siste runden og holdt unna for konkurrentene.

Dermed ble det sesongens fjerde verdenscupseier for 31-åringen og den 13. verdenscupseieren i karrieren til sørlendingen.

– Det er veldig deilig. Jeg er veldig godt fornøyd med løpet, og det var utrolig deilig å få betalt med seier. Det smakte utrolig godt, sier Olsbu Røiseland til NRK.

31-åringen fikk beskjed ute på den siste runden fra trener Sverre Kaas om at det kunne bli seier. Da klarte hun å gire opp i avslutningen.

– Det var det jeg trengte å høre. Du vet aldri, jeg startet jo tidlig, så det kan være han tok en råsjanse, sier hun lett humrende.

Seieren vil også føre til at Olsbu Røiseland rykker ifra i verdenscupen totalt, hvor hun hadde 30 poeng ned til Elvira Öberg før rennet. Svensken bommet to ganger på første skyting og endte på 15. plass, noe som gjør at Olsbu Røiseland nå leder med 64 poeng.

Hviterussiske Hanna Sola og franske Julia Simon gjorde begge forsøk på å hente inn Olsbu Røiseland på den siste runden. De to hadde de to beste avslutningsrundene, men det var ikke godt nok til å hente inn den norske utøveren. I mål var de begge 7,1 sekunder bak Olsbu Røiseland og ser ut til å dele annenplass.

MED I TOPPEN: Ingrid Landmark Tandrevold endte på femteplass.

Mens forrige sesongs store ener, Tiril Eckhoff, jakter på OL-formen hjemme i Norge, viste Olsbu Røiseland at OL-formen er i rute før mesterskapet i Kina i februar (4.-20. februar). Der er det ventet utfordrende forhold, slik det også var i Oberhof fredag ettermiddag.

– Det er veldig deilig å gjøre en god generalprøve. Mest sannsynlig er det dette vi får av generalprøver før OL. Jeg regner ikke med at det blir slike forhold i Ruhpolding. Det smaker utrolig godt å mestre disse forholdene, og så får vi jo to renn til i helgen hvor vi får trent på disse forholdene, sier hun til NRK.

Olsbu Røiseland startet allerede med startnummer 3 og åpnet med én bom på liggende skyting. På den andre skytingen skjøt hun feilfritt, og med en rask sisterunde gikk hun inn til en klar ledelse.

– Jeg er egentlig godt fornøyd med resultatet. Det er krevende i Oberhof, men jeg kjente så godt den bommen på liggende. Jeg angret med en gang jeg hadde skutt, sa hun til NRK mens hun ventet på konkurrentene.

Dermed startet ventetiden for 31-åringen, og en rekke konkurrenter hadde muligheten til å utfordre Olsbu Røiseland. Men gang på gang bommet utfordrerne da det gjaldt som mest, og dermed ble det norsk seier i Oberhof.

Det ble også en opptur for Ingrid Landmark Tandrevold, som endte på femteplass, 23,1 sekunder Olsbu Røiseland.