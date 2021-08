Thingnes Bø om stjerneskuddet Lægreid: – Jeg får puls av å tenke på det

SANDNES (VG) Johannes Thingnes Bø (28) vil jobbe hardt for at ikke stjerneskuddet Sturla Holm Lægreid (24) skal ta over skiskyttertronen fra ham.

KAMPEN OM TROFÉET: Sammenlagtseieren glapp nesten for rutinerte Johannes Thingnes Bø i forrige verdenscupsesong.

Hanna Nymoen Lund , VG

– Jeg får puls av å tenke på det, sier Johannes Thingnes Bø til VG på kommentar om at Sturla Holm Lægreid var få poeng unna å ta fra han troféet forrige sesong.

Den rutinerte skiskytteren endte til slutt kun 13 verdenscuppoeng foran Lægreid, og sikret med det sin tredje verdenscupseier sammenlagt – på rad.

VERDENS BESTE: Johannes Thingnes Bø med beviset til at han var verdens beste gjennom forrige sesong.

– Han kom jo virkelig som et stjerneskudd og var knallgod, rett og slett. Jeg har nok av konkurrenter som matcher meg, men det er veldig få som klarer å være helt der oppe hele veien.

Overgangen til landslaget

Det er ikke mer enn 1,5 år siden Holm Lægreid kom inn på landslaget, men han har brukt tiden godt. 24-åringen erkjenner at det var hardt å henge med på økter i sommerhalvåret i fjor, men at det går riktig vei:

– Jeg må fortsatt justere litt, men jeg føler at jeg takler det bra. Jeg nyter godt av å kunne matche meg med de andre på laget, og jeg er veldig heldig som får trene med de beste utøverne i verden.

At stjerneskuddet takler det bra, er i hvert fall ingen overdrivelse: Etter at han fikk sin verdenscupdebut i mars 2020, har han stått på pallen ti ganger – syv av dem øverst. I VM i februar tok han to individuelle gullmedaljer og fikk i tillegg med seg to gullmedaljer fra stafett og mixed-stafett.

På spørsmål om hvordan han skal ta tronen fra Thingnes Bø, svarer han:

– Godt spørsmål. Hvis du vet svaret, vil jeg gjerne høre det.

FIRE GULL: Sturla Holm Lægreid tok hele fire gullmedaljer i VM i Pokljuka forrige sesong.

Thingnes Bøs oppskrift

Stryningen innrømmer at Lægreid blir «kjempeskummel» til vinteren, men han vet hva som skal til for å kopiere suksessen:

– Det er alltid utfordrende å kopiere en god sesong, men masse rutine hjelper. Å ha vært i en lignende situasjon før og vite hva det handler om på vinteren – like mye utenfor konkurranse som i konkurranse.

– Helhetsbildet har jeg ganske god kontroll på, så prøver jeg å fokusere litt mindre på resultat og mer på gjennomføring. Da tror jeg det er lettere å ha roen til å gjøre det bra, avslutter han.