Premierespesialisten Salah scoret og serverte i Liverpool-seier

(Norwich City - Liverpool 0–3) Noe av det aller beste Mohamed Salah (29) vet er sesongens aller første kamp. Nå har han scoret i fem sesongpremierer på rad.

ELSKER SESONGÅPNINGER: Mohamed Salah.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge statistikkleverandøren Opta er han den første spilleren som gjør nettopp det i Premier League. Liverpool-stjernen har scoret i hver åpningskamp siden 2017.

Han måtte vente en stund: Knappe 15 minutter før slutt kom målet. Salah ventet i returrommet etter en corner, og da ballen kom, og han fikk både tid og rom til å legge ballen til rette på godfoten, var det omtrent bare et utfall.

29-åringen bøyde ballen i det lengste hjørnet, og fastsatte sluttresultatet til komfortable 3–0.

– Det er praktfullt av Salah, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller om Salahs scoring etter kampen.

Før det hadde Salah, som jakter sin 100. Premier League-scoring (98 nå), vært servitør.

En smart berøring fra den egyptiske angriperen ga Diogo Jota muligheten til å avslutte. Portugiseren var ikke vond å be og banket inn Liverpools første Premier League-scoring for sesongen.

SESONGENS FØRSTE: Diogo Jota feiret med et hjerte etter sin scoring.

Etter pause var Salah igjen på farten: Han plukket opp en retur og spilte ballen smart til innbytter Roberto Firmino, som doblet ledelsen. Firminos scoring var Liverpool-scoring nummer 8000 i det engelske ligasystemet. De er det andre laget etter Manchester United som når det antallet.

Til slutt fikk også Salah scoringen sin, som gjør at han er to fulltreffere unna 100 Premier League-scoringer.

Det ble en oppskriftsmessig start på sesongen for Liverpool som tok tre poeng på komfortabelt vis mot Norwich. Ekstra gledelig for Jürgen Klopp & co. var det nok at Virgil van Dijk spilte samtlige 90 minutter, og som ventet, gjorde han det godt.

Tittelutfordrer Liverpool gjør dermed som Manchester United og Chelsea allerede har gjort og starter sesongen med en overbevisende seier. Norwich er på sin side åpningshelgens eneste nyopprykkede lag som starter sesongen med tap. Brentford slo Arsenal fredag kveld, mens Watford fulgte opp med seier over Aston Villa lørdag ettermiddag.

Saken oppdateres.

Publisert Publisert: 14. august 2021 20:20 Oppdatert: 14. august 2021 20:32